¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¸Å¶¶µü¸è¡¢¤Þ¤¿¥ê¡¼¥°Àï¥´¡¼¥ë¤Ê¤é¤º¤â´ÆÆÄ¤ÏÍÊ¸î ¡ÖËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
´äÅÄÃÒµ±¡¢¸Å¶¶µü¸è¡¢Æ£ËÜ´²Ìé¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè3Àá¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨66¡ó¡¢¥·¥å¡¼¥È¿ô16ËÜ¤È²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢Á°È¾40Ê¬¤Ë´Ú¹ñ¿ÍMF¥Ú¥¯¡¦¥¹¥ó¥Û¤¬·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´äÅÄ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢¸Å¶¶¤ÏÀèÈ¯¤«¤é61Ê¬¥×¥ì¡¼¡¢Æ£ËÜ¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î½Ð¾ì¤»¤º¡£
¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¸Å¶¶¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
¤¿¤À¡¢¡ØBirmingham Mail¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸Å¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥ß¥¹¤·¤Æ¤â·è¤·¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤È¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÈà¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤»þ¤À¡£
¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆ¨¤·¤¿»þ¤Ë»ä¤Ï¾ï¤Ë¤³¤¦»×¤¦¡£¡Ø¥´¡¼¥ë¤ÎÃ¥¤¤Êý¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«·è¤á¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤Í¡£
Èà¤é¡Ê¸Å¶¶¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÉ¬Í×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËËÜÇ½Åª¤Ç¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤À¡£
ÆÃ¤Ëµü¸è¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¡¢Ä¹Ç¯°ì´Ó¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Èà¤ËÂ³¤±¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¤À¤±¤À¡¢¤½¤ì¤¬¤ä¤¬¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤Í¡£»ä¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Ï¤½¤ì¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤Ï¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢ÇØ¸å¤Ø¤ÎÁö¤ê¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤½¤ÎÆ°¤¤ÇÁê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ò¸£À©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÁê¼ê¤Ï¡ËÈà¤ò1ÂÐ1¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ï¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£Èó¾ï¤Ë±Ô¤¯Â®¤¯¡¢¸¤¤Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢2ÂÐ1¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¿Ç°¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼ã¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¼«Á³¤ÈË¬¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
º£²Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ì¥ó¥Ì¤«¤é900Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó15.5²¯±ß¡Ë¤Û¤É¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¸Å¶¶¡£30ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¡¢±Ñ¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¤Þ¤¿ÆÀÅÀ¤Ê¤·¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾å¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×5Ì¾
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»Ø´ø´±¤ÏÁ´¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£