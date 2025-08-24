お庭でゴロゴロ優雅な時間を楽しんでいたポメコギさん。しかし、そこに想定外の悲劇が……！？突然の事態にパニックになる飼い主とその後の展開がInstagramに投稿されると、驚異の622万再生を突破し「いもww」「綺麗なオチw」「何事もなくて良かった」といった声が殺到しています！

【動画：犬と一緒に庭で遊んでいたら『ヘビ』を発見→必死に逃げた結果…天才的な『まさかの行動』】

広々とした庭で優雅な時間を過ごすポチタくん

Instagramアカウント「ポチタ(@pochita_20221217)」は、アメリカ在住のポメコギ（ポメラニアン×コーギーのMIX犬）・ポチタくんの日常を不定期で更新しています。

この日はお家の広い芝生のお庭でいつものようにゴロゴロと寝転がったり、走り回ったりと優雅に遊んでいたというポチタくん。

ホースの中を覗いてみたり、お庭を歩き回ったりと自由に探索しながら過ごしていたそうです。そんなポチタくんに「どうする？そこから何か出てきたら！」と飼い主さんも冗談を言ったりなんかして！

恐怖の展開にパニックになったのは…

最後にトイレをしてお部屋に戻ろうとしたところ、おしっこ中のポチタくんが何かを発見し、飛び退いたというのです！

そんなポチタくんをみて「何にビックリして…」と飼い主さんは何の気なしに視線を向けたのだそう。すると、その途端に「ウギャァァァァァ！！！！！」と大絶叫してその場を走り出した飼い主さん！そこからは、もう大パニックだったとか！

一体何があったのかというと、なんとポチタくんが排泄していた場所に「ヘビ」がいたのです！これは恐ろしい……。

「待って待って待って！！」「いやぁぁぁぁぁ！！！」「いたいたいた！！！」と叫びながら走り出す飼い主さんをみて、ポチタくんも「何事か」と追いかけてきたのでしょう。飼い主さんの後ろをついてきたポチタくんに「早く（家の中に）来て！！」と叫びながら指示する飼い主さん。

しかし、ポチタくん。ヘビが気になるのか、元の場所に戻ろうとするではありませんか！

そんなポチタくんの命の危機を感じた飼い主さん。咄嗟に出た言葉は……「ポチくん！！『いも』！！！！」

すると、ポチタくん、くるっと振り返り、飼い主さんの「いも！！いも！！！いも！！！！」という半狂乱な絶叫に釣られて素直に戻ってくるではありませんか！

そのまま無事にお部屋へと帰ってきてくれたポチタくん。ヘビにもビックリですし恐ろしいトラブルでしたが、何よりも『お芋』への愛情が勝るポチタくんなのでした♪

激しすぎる連呼にSNSユーザーも大爆笑！

お芋に反応するポチタくんの可愛さはもちろんですが、一連の流れが Instagramに投稿されると、飼い主さんの「いも！！いも！！！いも！！！」というまさかの言葉を連呼する様子に注目が集まる事態に！

投稿には「いもww」「こんな狂気じみた芋聞いたことないw」「綺麗なオチw」といった爆笑の声や、「何事もなくて良かった」「飼い主さんもわんちゃんも蛇に噛まれんでよかったですね！」といった安堵の声が寄せられました。

Instagramアカウント「ポチタ」では、今回ご紹介したポチタくんの日常の様子が不定期で更新されています。ちょっぴり臆病だけれど、のびのびと過ごす活発なポチタくんの姿をぜひご覧ください！

ポチタくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「ポチタ(@pochita_20221217)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。