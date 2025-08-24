飼い主さんがお風呂に入っていると勘違いして、扉の前で待機していたわんこ。そのあとの展開とわんこの反応が、あまりに面白すぎると話題です。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「もはや怯えてて草」「1回スルーしたw」「ビックリして飛び上がってるの可愛いw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『飼い主がお風呂から出てこない』と勘違いしている犬→後ろでこっそり待ちぶせした結果…】

飼い主がお風呂から出てこない

TikTokアカウント「yuuuuuuuuuuuuuu08」の投稿主さんの愛犬には、あるルーティンがあるそうです。それは、投稿主さんがお風呂から出たら、おやつをもらうというもの。そのため、毎日お風呂前で待機するのが日課になっているのだとか。

この日も、お風呂の扉の前でずっと待っていたというわんこさん。しかし、投稿主さんはいつまでたっても上がってきません。諦めてお風呂場から立ち去ろうとするわんこさん…。それもそのはず、実は、投稿主さんは廊下で盗み見しながら待ち伏せしていたのです。

豪快すぎるリアクションに爆笑！！

そんなことも露知らず、とぼとぼ廊下に出ていくわんこさん。そのまま投稿主さんの足元を通り過ぎると、ここでやっと誰かがいることに気が付いたようです。慌てて振り返ったわんこさんは、びっくりして軽くジャンプ！目をこれでもかとばかりに見開いて驚愕していたそうです。

想定外の事態を飲み込めなかったのか、わんこさんはいったん視線を逸らしていたといいます。そして再び投稿主さんの方を向くと…。「え…？なんで…？」と言わんばかりに、後ずさりしながら怯え切った表情になったのだとか。

あまりに100点満点すぎる反応に、思わず笑ってしまう一幕でした♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「最初誰だと思って避けたんだw」「後退りしてんのが尚おもろい」「こんなんされたらたまらんね」など沢山の反響がありました。

真顔からの「大焦り」もカワイイ

別の日、投稿主さんとドライブを楽しんでいたわんこさん。少し開いた窓から必死に顔を出して、風を楽しんでいたといいます。

しかし、次の瞬間、車が揺れてバランスを崩してしまうことに…！膝から崩れるわんこさんは、あのときのような「びっくり顔」に。

すぐに立ち上がって再び窓の外を見つめ出したわんこさんですが、その顔は気まずさを取り繕おうとしているようだったとか(笑)

TikTokアカウント「yuuuuuuuuuuuuuu08」には、今回登場したわんこさんのクスッと笑える日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yuuuuuuuuuuuuuu08」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。