朝鮮人民軍総参謀部のコ・ジョンチョル副総参謀長（陸軍中将）は22日、韓国軍の国境付近での射撃行為を「危険な挑発」と非難する談話を発表した。

談話によれば、8月19日、韓国軍が南部国境で遮断物の設置作業を行っていた北朝鮮兵士に対し、大口径機関銃で10発余りの警告射撃を実施したという。コ副総参謀長はこれを「統制不能の事態を招く重大な挑発」と強調した。

北朝鮮側は現在、南部国境を恒久的に封鎖するための遮断物工事を進めており、「緊張を和らげるための措置であり、誰に対しても脅威ではない」と説明。さらに、6月と7月に米軍へ事前通報を行い、米軍も工事活動が北朝鮮の主権領域内で行われていると確認したと主張した。

しかし、その後も韓国軍による拡声器放送や威嚇行為が続いているとし、「軍事的衝突を狙った計画的・意図的挑発」と糾弾。大規模合同軍事演習と時期を同じくして事件が起きた点も「米韓の腹黒い下心を示すもの」と批判した。

コ副総参謀長は「工事を妨害する行為が続く場合、それを軍事的挑発と見なし、相応の対応を取る」と警告。さらに「重大な結果が生じた場合、その責任は韓国側と米国にある」と主張し、軍事的緊張の責任を相手に転嫁した。

同通信の報道全文は次のとおり。