朝鮮人民軍総参謀部の報道官は22日、米韓合同軍事演習「ウルチ・フリーダム・シールド」を強く非難する談話を発表し、米韓両国の行動を「挑発的かつ侵略的」と断じた。

談話は、8月18日に開始された合同演習は「自由の盾という欺瞞的な看板の下で、韓国の地上・海上・空中の全領域で強行されている」と主張。さらに、北朝鮮の核施設に対する「事前原点打撃」を想定した「作戦計画2022」が適用され、連隊級以上の部隊が機械化打撃集団として実射撃を行っている点を「重大かつ危険」と強調した。

また、英国海軍艦船が釜山基地に進入したことや、国連軍司令部構成国が演習に参加していることを指摘し、「演習は完全に多国籍合同軍事演習に変質した。わが国家に対する軍事的脅威は倍加された」と批判した。

談話はさらに「米韓の好戦狂的な軍事演習は朝鮮半島と地域の緊張を極度に激化させ、平和を害している。世界のどこを見ても、これほど膨大な武力が結集して実戦さながらの演習が行われる例はない」と述べた。

そのうえで、北朝鮮軍は「敵対勢力の軍事的挑発に対しては、無差別な自衛権の行使で徹底的に対応する」と警告。米韓への対抗姿勢を一層強める構えを示した。

同通信の報道全文は次のとおり。