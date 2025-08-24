Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó·Ý¿Í¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡×¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÚÈ¯¸À¤Û¤ÜÁ´Ê¸¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤Ï19Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½êÂ°·Ý¿Í2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±ÆüÉÕ¤±¤Ç¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Úµ¼Ô²ñ¸«¡ÛÂÀÅÄ¸÷¤Î¥Ü¥±¤Ë¤¦¤Ê¤À¤ì¤ëÊÛ¸î»Î
¡¡Çú¾ÐÌäÂê¤Ï¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Á°9¡§54¡Ë¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæÍµÆó¤¬¤¦¤Ê¤¬¤¹·Á¤Ç¡¢ÂÀÅÄ¸÷¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£¸¡»¡¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤¿¡ÖÍýÍ³¤ÎÂç¤¤Ê°ì¤Ä¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤é½ÐÆ¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°°ÕÀ¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡×¤È¤·¤Æ¡Öº£²ó¤Î2¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ä¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ÂºÝ¤ËÊüÁ÷¶É¤â¤½¤¦¤¤¤¦CM¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ï²¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢£Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¡¡È¯¸À¤Û¤ÜÁ´Ê¸
ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤â¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÆâÉô¤ÇÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢4¿Í¤¬¤É¤¦¤â¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¡£2¿Í¤Ï½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢2¿Í¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤È¡£º£²ó¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸¡»¡¤¬È½ÃÇ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£
Í×¤Ï¸¡»¡¤ÎÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤ÎÂç¤¤ÊÉôÊ¬¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢¼«¤é½ÐÆ¬¤·¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¼«¤é½ÐÆ¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°°ÕÀ¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
¤³¤ìº£¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¤³¤È¤âÊÑ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡¢¤¢¤ì¤ä¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÛ¸î»Î¤µ¤ó²¿¤Ê¤ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¼«¤é½ÐÆ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡£
°ì¤Ä¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏËÍ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Ï¸øÉ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤íÀ¤´Ö¤â¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£
ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î2¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ä¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¸ø±×À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¬ÍÌ¾ÀÇ¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤¬¸ø±×À¤¢¤ó¤Î¤«¡©¤½¤ì¤òÌ¾Á°¤È¼Ì¿¿¤Ç¥Ð¥ó¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤Æ½Ð¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¡£º£²ó¤Í¡¢¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÊüÁ÷¶É¤â¤½¤¦¤¤¤¦CM¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ï²¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤â¥Þ¥¹¥³¥ß¤â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
