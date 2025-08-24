北朝鮮は8月22日、平壌の木蘭館において「朝鮮人民軍海外作戦部隊」の指揮官・戦闘員、そして戦死者遺族を招いた宴会を開催した。会場は「祖国と総帥（金正恩総書記）への限りない懐旧と感激に包まれた」と朝鮮中央通信は伝えている。

この宴会には朝鮮労働党中央委員会の幹部や国防省の主要指揮官らが出席し、海外作戦部隊とその烈士遺族と席を共にした。海外作戦部隊は、北朝鮮が表立って詳細を語らないものの、ロシア・クルスク州に派兵された部隊をはじめ、シリアやアフリカ諸国などに派遣された「軍事顧問団」や特殊部隊をも含んでいる可能性がある。今回の行事は彼らの功績を国内的に顕彰する場と位置づけられた可能性が高い。

宴会では、朝鮮労働党中央軍事委員会副委員長の朴正天（パク・チョンチョン）書記が演説に立ち、同部隊の戦闘を「人類戦争史を凌駕する英雄談」と称賛。「党中央の絶対的権威を守り抜き、国家の尊厳と軍の名誉を血潮で刻んだ」と述べた。さらに「参戦勇士の英雄伝を亀鑑とし、今後の聖戦でも必ず勝利を収める」と強調した。

一方、出席した戦闘員や遺族は「党からの信頼と愛を運命の血筋として刻み、朝鮮人民軍の尊厳を未来世代へと輝かせる」と誓ったとされる。

同通信の報道全文は次のとおり。