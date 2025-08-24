まだこんなクルマがあったのか……！

ご縁あってレクサスの現行モデル5台を、約1ヵ月で一気乗りした話。前回レポートしたLS500hに続いて乗ったのは、『レクサスLBXモリゾーRR』である。

LBXに関しては新車デビュー時も取材できていないので、ホームページやプレスリリースに書いてある以上の情報は持っておらず、どんなクルマなのかイマイチ想像ができないまま乗り始めた。



2台目に試乗した『レクサスLBXモリゾーRR』。トランスミッションは6速iMT。 平井大介

試乗ルートは都内で引き取り、別の取材があった栃木県までの往復となったわけだが、前半の段階で「まだこんなクルマがあったのか……！」と驚いた。『こんな』と書いた心は、まず『モリゾーRR』が非電動化モデルであること、そして6速マニュアルであることだ。

避けることが難しい世界的な電動化の中で、まだまだ走りを純粋に楽しむスポーツカーが多い日本車勢であるが、いかにも売れそうなコンパクトSUVにもこんなホットなモデルがラインナップされているなんて、という驚きだ。

エンジンは1.6Lの直列3気筒ターボで、何と304ps/400Nmものスペックを誇る。エンジン型式は『G16E-GTS』で、GRヤリスにも搭載されているものだ。

ただし、GRヤリスが全長3995mm、全幅1805mm、全高1455mm、ホイールベース2560mm、車重1280kg（RZ/6速MT）の3ドアであるのに対し、LBXモリゾーRRは全長4190mm、全幅1840mm、全高1535mm、ホイールベース2580mm、車重1450kgの5ドア。ひと回り大きいどころか、ひとクラス上のサイズ感だ。

しかしそれはあくまで比較の話で、実際に乗っていると非常にコンパクトに感じ、街中での取り回しもよかった。

ひとことで書けば、とにかく速い

高速道路に乗り入れ速度域があがると、モリゾーRRは真価を発揮し始めた。ひとことで書けば『速い』。とにかく『速い』のである。

正確には『速く走りたくなる』と書く方が自分の感覚に近い。ターボはヒュンヒュンと軽やかに回り、ブースト計の動きは忙しなく、どことなく聞こえてくるタービン音が耳に届くたびに、ターボ好きの筆者としてはときめきが止まらなくなってくる。



ブースト計がせわしく動くのを見て、ターボ好きの筆者はときめきが止まらない。 平井大介

トランスミッションは『6速iMT』と呼ばれるブリッピング機能が付いたもので、これがまた優秀。エキゾーストノートは野太くレーシーだ。それら全ては昭和の時代からスポーツカー好きたちが愛してきたテイストの延長にあり、ある意味『旧い』とも言えるが、それは褒め言葉として使いたい。

レクサスらしいと思ったのは、全幅が1840mmの4WDであることから、速さの中にもちゃんと安定感があることだ。ステアリングがクイック気味で、慣れるまでは正直怖さもあったが、最終的には真剣に曲がっているコーナリングの途中でも、いつも以上に周囲を見渡す余裕を感じさせるほどになった。

気になったのは、室内から開けるときに2回引く必要がある電子式のドアノブに最後まで慣れなかったのと、ステアリングのタッチパッドが使いにくいといったLBX自体の話。車両価格は650万円と高価だが、レクサスのブランド力と性能を考えれば、対価としては妥当にも感じた。

世界的にも需要の高そうなパッケージ

続いて乗ったのは『RX500h Fスポーツ・パフォーマンス』。ボディカラーは『ヒートブルーコントラストレイヤリング』という、レクサスのFモデルではお馴染みの鮮やかな青である。

RXともう少しコンパクトなNXは、他ブランドでプレミアムSUVの販売台数になると必ず比較として登場する2台で、15車種中8車種を占めるレクサスSUVの中でも、屋台骨を支えるモデルたちだ。



3台目に試乗した『レクサスRX500h Fスポーツ・パフォーマンス』。 平井大介

この500hは2.4L直列4気筒ターボのハイブリッドで、275ps/460Nmのスペックとなるトップグレード。全長4890mm、全幅1920mm、全高1700mm、ホイールベース2850mmのボディサイズは筆者の住む静岡県東部で使用するには少し大きかったが、その分だけ室内は広大で、世界的にも需要の高そうなパッケージである。

さて先に結論を書くと、『他のグレードにちゃんと乗るまでは、RXに対する評価を書けない』というのが今の正直な気持ちだ。

というのも、Fスポーツということで足まわりは硬めで、エキゾーストノートも意外と轟くものの遮音性が高いがために期待するほど聴こえてこなかったりと、気になる部分がいくつかあった。RX本来のよさがでるのは、2.5L直4ノンターボのプラグインハイブリッドである『450h＋』など、他グレードのような気がしてならない。

また、エンジンとトランスミッションが繋がる時と思われるショックが思いのほか大きく、筆者のような神経質なドライバーは結構気になるだろう。ボディカラーの青も、今どきのラグジュアリーカーとしては好みが別れる部分に思えた。

日本資本の高級ホテルと似ている

一方、今回は峠道も走ることになったのだが、トルクもしっかりあるので登りでは余裕があり、4WDの制御がいいのか若干攻めてもコーナリングは安定。ADASの出来がよく、下りでは前走車の距離を一定に保つ動きが自然で重宝した。

他にもバックミラーの映像がクリアで見やすかったり、大きなサイズのわりには取り回しがよかったりと、いい印象の部分もちゃんとあった。903万円という価格も、ライバルたちを見渡せばいい線を狙っているように思える。



エアコンの吹き出しからはナノイーX、つまり清潔なイオンが出ている。 平井大介

RXに乗っていて感じたのは、レクサスの雰囲気が日本資本の高級ホテルと似ていることだ。外資系の高級ホテルも取材で何度か宿泊したことがあるが、デザインや雰囲気はラグジュアリーでも、日本人の視点でみると細かいところの作り込みや配慮が足りないと感じることがあった。

しかし、日本資本だと細部まで行き届いていており、それはレクサスの細かい作り込みにも同じことが言えると思う。これこそが『日本人が日本で乗る高級車』としてアドバンテージになる部分で、だんだんとレクサスを選ぶ人たちの気持ちが想像できるようになってきた。

……というわけで5台中3台目までしか書けなかったので、この話は次回に続きます。

