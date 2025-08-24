¹­Åç¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷

TICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÎÂç¿Ã¤¬24Æü¡¢¹­Åç»Ô¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹­Åç»Ô¤Î¾¾°æ»ÔÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢Ï¢¹ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ü³°Ì³¡¦Åì¥¢¥Õ¥ê¥«¶¨ÎÏÂç¿Ã¤Ç¤¹¡£22Æü¤Þ¤Ç²£ÉÍ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿TICAD¤òµ¡¤ËÈïÇúÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹­Åç»Ô¤ÈÄ¹ºê»Ô¤¬Æ¯¤­¤«¤±¡¢Ë¬Ìä¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¾¾°æ¹­Åç»ÔÄ¹
¡Ö¸¶Çú¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤ÈÇÑÔÒ¤È²½¤·¤¿¤½¤ÎµÕ¶­¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤­¤¿¤È¡ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¡×
¢£¥³¥ó¥ÜÂç¿Ã
¡Ö¤­¤ç¤¦¤³¤³¤ËÍè¤Ê¤±¤ì¤Ð¹­Åç¤Î¡ÊÊ¿ÏÂ¤Î¡ËÀº¿À¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

¾¾°æ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¼óÄ¹²ñµÄ¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¡¢Âç¿Ã¤ÏÁ°¸þ¤­¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú2025Ç¯8·î24ÆüÊüÁ÷¡Û