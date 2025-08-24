¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢³°Ì³¡¦Åì¥¢¥Õ¥ê¥«¶¨ÎÏÂç¿Ã¤¬¹Åç»ÔË¬Ìä¡¡»Ô¤«¤é¤ÎÈïÇúË¬ÌäÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±
TICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÎÂç¿Ã¤¬24Æü¡¢¹Åç»Ô¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç»Ô¤Î¾¾°æ»ÔÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢Ï¢¹ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ü³°Ì³¡¦Åì¥¢¥Õ¥ê¥«¶¨ÎÏÂç¿Ã¤Ç¤¹¡£22Æü¤Þ¤Ç²£ÉÍ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿TICAD¤òµ¡¤ËÈïÇúÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Åç»Ô¤ÈÄ¹ºê»Ô¤¬Æ¯¤¤«¤±¡¢Ë¬Ìä¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¾°æ¹Åç»ÔÄ¹
¡Ö¸¶Çú¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤ÈÇÑÔÒ¤È²½¤·¤¿¤½¤ÎµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤È¡ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¡×
¢£¥³¥ó¥ÜÂç¿Ã
¡Ö¤¤ç¤¦¤³¤³¤ËÍè¤Ê¤±¤ì¤Ð¹Åç¤Î¡ÊÊ¿ÏÂ¤Î¡ËÀº¿À¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¾¾°æ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¼óÄ¹²ñµÄ¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¡¢Âç¿Ã¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú2025Ç¯8·î24ÆüÊüÁ÷¡Û