祖父が残した「5000万円のこだわり注文住宅」…住む人がいない場合、手放すべき？迷ったときの判断基準は？
まず考えるべきは「現実的な負担と価値のバランス」
注文住宅であっても、使われないままでは「負の資産」となる可能性があります。特に表1にあるような維持費や税金が発生する以上、住む予定がなければコスト面を冷静に見直す必要があります。
表1
祖父の注文住宅が鉄筋コンクリート造で高品質であったとしても、使われない期間が長くなるほど、建物は劣化し、売却時の評価額も下がってしまう傾向にあります。
「住む予定があるかどうか」で方向性が大きく変わる
住む人が今後出てくる見込みがあるかどうかで、残すか手放すかの選択肢は変わってきます。「想い」と「資産価値」のバランスを見極め、家族内で冷静に話し合うことが、後悔しない選択につながります。
売却するか、貸し出すか、それぞれのメリットと注意点
誰も住む予定がない場合、「売るか貸すか」が現実的な選択肢になります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、表2を参考に状況に応じて検討しましょう。
表2
特に築年数が10年以上経っている住宅では、内装のリフォームが必要な場合もあるため、賃貸活用するには一定の初期費用も想定されます。
「感情」と「現実」どう折り合いをつけるか
祖父の想いが込められた注文住宅を手放すという決断をするにあたって、気持ちの整理はつきにくいものです。しかし、相続人全員が維持に同意しており、今後も使う予定がないまま時間だけが過ぎていくようであれば、現実的な選択に目を向けるべきタイミングかもしれません。
判断基準の整理方法
感情面：「祖父の想いをどう残したいか」
経済面：「維持費や税負担に耐えられるか」
資産面：「今後の売却価値や流動性はどうか」
この3つを「紙に書き出す」など、視覚化することで、家族間での共通認識を得やすくなります。
判断を迷ったときに相談すべき専門家
大切な家をどうすべきか迷ったときは、専門家に相談することで新たな視点が得られます。表3のような窓口を活用すると、具体的な選択肢を整理しやすくなります。
表3
専門家の意見をもとに、「感情ではなく数字で判断する」ことが、納得感のある結論へと導いてくれます。
まとめ
祖父が残した注文住宅は、家族にとって大切な象徴です。しかし、誰も住まないまま放置すると、建物は劣化し、経済的な負担も増していきます。
手放すかどうかを迷ったときは、「使う予定があるか」「維持できるか」「資産価値はあるか」という3つの軸で判断しましょう。感情に流されず、現実的な選択をすることで、祖父の家を単なる負債ではなく、「きちんと向き合った大切な財産」として未来へつなげていくことができます。
