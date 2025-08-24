¡ÖÉé¤±¤ë¤È¤ª¶â¤òÊ§¤¦¡©¡×¡ÖÃù¶â¤·¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¡©¡×Æ£°æÁïÂÀ¤Î»Õ¾¢¡¦¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¤¬²òÀâ °Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È´ý»Î¤Î¤ª¶â»ö¾ð¡É¤È¤Ï
¡ÒÆ£°æÁïÂÀ¤¬»Õ¾¢¤Ë¡È»×¤ï¤º¼Õºá¡É¡ÄÍ¥¾¡¾Þ¶â4400Ëü±ß¡¢¾´ý³¦ºÇ¹âÊö¡ÖÎµ²¦Àï¡×Í½Áª¤Ç¤¢¤Ã¤¿»×¤ï¤Ì°ìËë¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¾´ý³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼ã¤Å·ºÍ¡¢Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¡£¤½¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¤¬¡¢¡ÈºÇ¶¯¤¹¤®¤ëÄï»Ò¡É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Ú¤·¤¯¥È¥Û¥Û¤ÊÆü¾ï¤ò¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÇÄÖ¤Ã¤¿Âç¿Íµ¤¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤ÎÂè2ÃÆ¡Ø»Õ¾¢¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è2 Æ£°æÁïÂÀ¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶Ã°Û¤ÎÇ¯´Ö1²¯8634Ëü±ß¡ª ¡È²áµîºÇ¹â¤Ë²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿º¢¡É¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¤ò¸«¤ë
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Î°ìÊÓ¡Ö´ý»Î¤Î¤ª¶â»ö¾ð¡×¡Ê2024Ç¯3·î14Æü¹æ¡Ë¤òÅ¾ºÜ¤¹¤ë¡£
Æ£°æÁïÂÀ¤Î»Õ¾¢¡¦¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¡¡©︎Ê¸éº½Õ½©
¡ÊÃÊ°Ì¡¦¸ª½ñ¤Ê¤É¤Ï¡¢»ïÌÌ·ÇºÜ»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¢¡¢¡¢¡
´ý»Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀÇ¶â¤âÇ¼¤á¤ë
¡¡³ÎÄê¿½¹ð¤Î»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¡£2023Ç¯10·î¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¤â¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¸ÍÏÇ¤¦Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡£»ä¤â¤½¤Î1¿Í¤À¡£
¡¡¾´ý³¦¤Ç¤Ï2·î¤ËÁ°Ç¯¤Î´ý»Î¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¡¢ÂÐ¶ÉÎÁ¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Î1²¯8634Ëü±ß¡£¤³¤ì¤òÂ¿¤¤¤È¸«¤ë¤«¾¯¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¤«¤Ï°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤¬¡¢Á´´§À©ÇÆ¤ÎÈ¬´§¤À¤·¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡Âè10°Ì¤Î´ý»Î¤ÇÌó1700Ëü±ß¡£´ý»Î¤Ï¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí¤¸¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤¿¿¦¶È¤È»×¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï30Âå¤ÎÁ°È¾¤Î´ýÀï½àÍ¥¾¡¤Ë¤è¤ê¤½¤ÎÇ¯¤À¤±¼ýÆþ¤¬ÇÜÁý¡¢¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ËÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬ÍâÇ¯¤ÏÅÓÃæ¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤ÇÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë·÷³°¡£¤ä¤Ï¤ê1Ç¯1Ç¯¤¬¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢´ý»Î¤Ï¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀµ²ñ°÷¤À¤¬¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀÇ¶â¤âÇ¼¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤À´ý»Î¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤¤º¢¤Ï¤³¤¦Ê¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ý»Î¤¬¾¡¤Æ¤Ð¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤ÏÉé¤±¤ë¤È¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¿¦¶È¤Ç¤Ê¤¯ÅÒ¤±»ö¤À¡£
´ý»Î¤ÎµëÎÁ¤Ï¤É¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¡´ý»Î¤ÏËÜÅö¤Ë°ìÉô¤Î¿Í¤·¤«À¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤¬20Âå»ÍÃÊ¤Îº¢¡¢Ç¯Ä¹¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤âº£¤Ï¼ã¤¯¤ÆÆÈ¤ê¼Ô¤À¤«¤éÎÉ¤¤¤±¤É¡¢¾Íè¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡¡¾´ý¤Ð¤Ã¤«¤ê»Ø¤·¤Æ¤¿¤é²ÈÂ²ÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
¡¡¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¤¬¡¢¿Æ¿È¤Ê°Õ¸«¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¿Í¤Ëº£¤Î¾´ý³¦¤äÆ£°æÈ¬´§¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡¡´ý»Î¤ÎµÁÌ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¡£°ì¶É»Ø¤¹¤´¤È¤Ë¾´ýÏ¢ÌÁ¤«¤é¡ÖÂÐ¶ÉÎÁ¡×¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï¼çºÅ¼Ò¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÂÐ¶ÉÎÁ¤Î¸¶»ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£´ýÀï¼çºÅ¼Ò¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¿·Ê¹¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¾´ýÏ¢ÌÁ¤¬¼çºÅ¼Ò¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾´ý¤ò¿¦¶È¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡µëÎÁÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢½ç°ÌÀï¤Î¥¯¥é¥¹¤ÈÎµ²¦Àï¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿³Æ´ýÀï¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö»²²ÔÊó½þ¶â¡×¤¬Ëè·î»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎµëÎÁ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£
¡¡¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤â¸º¤é¤¹¤â¼«Ê¬¼¡Âè¡£¤ä¤Ï¤ê´ý»Î¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤³¤½¹¬¤»¤òÄÏ¤á¤ë¿¦¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
1Ç¯ÌÜ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãù¶â¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Æ±´ü¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤Ê¤éµëÎÁ¤Ë¤âÂç¤¤Êº¹¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬´ý»Î¤Ï¤½¤Î³èÌöÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤â¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¸ø¼°Àï¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÂÐ¶ÉÎÁ¤¬Ìã¤¨¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´ýÀï¤Ï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢1²óÀï¤ÇÉé¤±¤¿¤é¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¡£¾¡¼Ô¤Ï2²óÀï¡¢3²óÀï¤ÈÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¼ýÆþ¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤À¡£
¡¡º£¤Ï´ë¶È¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤¬¡¢¾´ý³¦¤Î¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤È¼ýÆþ¤ÏÈæÎã¤·¤Ê¤¤¡£»ä¤¬20Âå¤Î¿·¿Í¤Îº¢¡¢ÀèÇÚ´ý»Î¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö´ý»Î¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤ÏÆ±À¤Âå¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤è¤ê¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤âÊ¡Íø¸üÀ¸¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¿ÈÂÎ¤ò²õ¤·¤¿¤é¼ýÆþ¤¬¥¬¥¯¥ó¤È¸º¤ë¡£1Ç¯ÌÜ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤é³èÌö¤·¤ÆÃù¶â¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¹Í¤¨¤Ïº£¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þÂå¤ËÌá¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ËÀâ¶µ¤·¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡Ò»Ò¤É¤â¤¬¾´ý¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡ÄÆ£°æÁïÂÀ¤Î»Õ¾¢¡¦¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¤¬ÄÖ¤ë¡È´ý»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Ò°é¤Æ´Ñ¡É¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¿ùËÜ ¾»Î´¡Ë