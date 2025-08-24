¡Ö¼óÁê¤ÏÁªµóÂçÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¡×¡¡¼«Ì±¡¦¾®ÎÓ»á¡¢½Å¤Í¤ÆÍ×µá
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ï24ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Æ¥ìÅìÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ËÂÐ¤·½°±¡Áª¤È»²±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤è¤¦½Å¤Í¤Æµá¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤à¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Î©À¯¸¢¤Î³ÈÂçÏÀ¤Ë´Ø¤·¡ÖÏ¢Î©¤¢¤ê¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯ºö¤´¤È¤ËÌîÅÞ¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£ºÇ½é¤«¤é¡Ø¤³¤ÎÅÞ¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÁíºÛÁª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢½ÐÇÏ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¡¢¤É¤¦¤³¤¦¿½¤·¾å¤²¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËºÇÂç¸Â¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£