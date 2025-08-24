第107回全国高校野球選手権大会で初優勝を果たした沖縄尚学野球部出身の俳優が、後輩たちを祝福し、現役時代のユニフォームを披露しました。



【写真】現役時代の沖尚ユニフォーム（実際の写真）

映画「木の上の軍隊」に出演中の俳優、津波竜斗さん（31）は8月23日、決勝戦終了後に自身のXを更新。



後輩たちの奮闘と自身の俳優活動を重ね、「今年はジャンルは違えど同じ全国で戦えてる事が本当に嬉しいです。カッコいい後輩達に元気を貰いました！」と喜び、「今度はカッコいい先輩になれる様に俺も『恐れず、侮らず、気負わず』の精神で頑張るぜ！！！！！！！！本当にありがとう！！！」と母校の理念を引用しながら熱い思いをつづりました。



決勝戦開始直前には、野球部時代のユニフォームも公開し、「久々にユニフォーム出したけどやっぱカッコいいな。母校よ！後輩達よ！決勝たのしんでくれえええええええ！！！！！」とエールを送っていました。



津波さんの投稿には、人気俳優の山田裕貴さんが「沖縄尚学おめでとう！」と反応。ネットユーザーからは「沖縄尚学野球部出身の役者さんだったんですね」「津波さん野球部でしたか！」「後輩たちの活躍すばらしいですね」などの声が続々と寄せられ、現在も拡散が続いています。



津波さんは1994年4月19日、沖縄県読谷村出身。2018年俳優デビュー。公開中の映画「木の上の軍隊」では、山田裕貴さん演じる主人公の幼なじみ役として出演。