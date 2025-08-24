±ó½£Å´Æ»±èÀþ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó8³¬¤«¤é½Ð²Ð¡¡°ì¼¼¤òÁ´¾Æ¤·½»¿Í¤ÎÃËÀ»àË´¡ÊÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¡Ë¡¡
23ÆüÌë¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê½»¿Í¤Î60Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23ÆüÌë10»þÁ°¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¿·ÄÅÄ®¤Ç9³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î8³¬ÉôÊ¬¤«¤é¡Ö±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤¬±ì¤¿¤¤¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¡¢²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿8³¬¤ÎÉô²°°ì¼¼¤òÁ´¾Æ¤·¡¢¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤ÎÉô²°¤Ø¤Î±ä¾Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤«¤é¤Ï½»¿Í¤Î60Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ð¤¬½Ð¤¿Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¡¢±ó½£Å´Æ»¡Ö½õ¿®±Ø¡×ÅìÂ¦¤ÎÀþÏ©±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£