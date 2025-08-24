１５日、山西省中医院の医師（中央）に鍼灸を教わるアフリカの医療従事者。（太原＝新華社記者／陳志豪）

【新華社太原8月24日】中国山西省太原市でこのほど、アフリカフランス語圏国家の医療従事者を対象とした鍼灸（しんきゅう）・推拿（すいな）技術臨床応用研修セミナーが開かれた。中国商務部が主催し、同省衛生健康委員会人材センターが実施した。

7月末から3週間に及んだセミナーにはギニア、トーゴ、ジブチ、ブルキナファソ、カメルーン、ベナン、チュニジアの7カ国から研修生31人が参加。そのほとんどが自国でヘルスケア事業に従事する専門家で、病院の中医（中国伝統医学）部門の職員も含まれていた。

セミナーは教室での講義と臨床現場での見学や実習を組み合わせて行われ、研修生らは中医学の専門家や学者らと共に基礎理論や経絡鍼灸、推拿治療などについて学習、交流した。

山西省衛生健康委員会人材センターの職員によると、センターでは1998年から現在まで商務部の対外援助人材育成プログラムを124回実施。126の発展途上国・地域の医療技術者や管理スタッフ3672人に専門的な研修を提供し、鍼灸や医療介護、助産師、病院マネジメント、基層医療スタッフなど、さまざまな分野で発展途上国の医療従事者の技術レベルを引き上げてきた。（記者/陳志豪、徐偉）

