·ã¤·¤¯¿á¤½Ð¤¹±ê¡Ä¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É42Âæ½ÐÆ°¡¦½»Âð5Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¡¡80Âå½÷À1¿Í¤¬ÈÂÁ÷¡¡Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®
¤±¤µ¡¢Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤Ç½»Âð5Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð¤«¤é·ã¤·¤¯¿á¤½Ð¤¹±ê¡£·Ù»ëÄ£¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þ¤¹¤®¡¢±üÂ¿ËàÄ®É¹Àî¤Ë¤¢¤ëÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¡¢¡ÖÇò±ì¤È¹õ±ì¡¢²Ð¤â¸«¤¨¤ë¡×¤È¶á½ê¤Ë½»¤àÃËÀ¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É42Âæ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Âð5Åï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½160Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç80Âå¤Î½÷À1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢JR±üÂ¿Ëà±Ø¤«¤é¤ª¤è¤½900¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»ÂðÃÏ¤Ç¤¹¡£