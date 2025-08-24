ÅÅ¼Ö¤ËÆ±¾è¤¹¤ë¤Ê¤É30Ê¬°Ê¾å¸å¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¡¡Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤¬²þ»¥ÄÌ¤ëÍÍ»Ò¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¡¡¿À¸Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½÷À»É»¦»ö·ï
¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤¬ÃË¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤Ï»ö·ï¤ÎÁ°¤Ë½÷À¤ÈÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ30Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ïº£·î20Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À¡Ê24¡Ë¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¿ô²ó»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À¤Ïµ¢Âð¤Î¤¿¤á20Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¶ÐÌ³Àè¤òÂà¼Ò¡£À¾¸µÄ®±Ø¤Çºå¿ÀÅÅ¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢¿À¸Í»°µÜ±ØÉÕ¶á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¸å¡¢¥Ý¡¼¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥óºÇ´ó¤ê¤ÎËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤¤¤À¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÀ¾¸µÄ®±Ø¤Î²þ»¥¤òÄÌ²á¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¤Ç¤â½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï½÷À¤ÈÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ30Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
