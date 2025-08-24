ËÌÄ«Á¯¤¬¿··¿ÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í»î¸³¡¡¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬Î©¤Á²ñ¤¤
ËÌÄ«Á¯¤Ï23Æü¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¿··¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í»î¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È23Æü¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥ß¥µ¥¤¥ëÁí¶É¤¬²þÎÉ¤µ¤ì¤¿2¼ïÎà¤Î¿··¿ÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í»î¸³¤ò¹Ô¤¤¶âÁí½ñµ¤âÎ©¤Á²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¼Í»î¸³¤Ë¤è¤ê¡¢¿··¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¤ä½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ø¤ÎÀïÆ®ÅªÂ®±þÀ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¸½ºß¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤Ç¹çÆ±·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢25Æü¤Ë¤ÏÊÆ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯¼Í¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£