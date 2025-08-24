¡Ú2025Ç¯8·î¡Û300Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â
»°É©UFJ¶ä¹Ô¤¬1Ç¯¤â¤Î¤ÎÄê´üÍÂ¶â¶âÍø¤ò1.00¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÍÂÆþ³Û100Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ëÌó5ÇÜ¤Î¶âÍø°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢¿·Ê¹¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Â¾¤Î¶ä¹Ô¤â¼¡¡¹¤È¶âÍøÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍø¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢º£·î¤É¤Î¶ä¹Ô¤Ë300Ëü±ß¤òÍÂ¤±¤ë¤Î¤¬¥ª¥È¥¯¤«¡¢All About¥Þ¥Í¡¼ÊÔ½¸Éô¸·Áª¤Î¡Ö¸µËÜÊÝ¾Ú¤Î¤¢¤ëÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯8·î21Æü»þÅÀ¡Ë¡£
2025Ç¯8·î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÄê´üÍÂ¶â
¢§¡au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó¡ÊÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¡ÜÆÃÊÌ¶âÍø0.45¡ó¡Ü¸½¶âÆÃÅµ0.15¡ó¡Ë
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö²Æ¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¡Ü±ßÍÂ¶âÁý¤ä¤¹¤ÈÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î4Æü¡Á8·î31Æü¡£
¡ÚÆÃÅµ1¡ÛÆÃÊÌ¶âÍø
1Ç¯¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¤ËÇ¯0.45¡ó¤Î¶âÍø¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ÆÇ¯0.85¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆÃÅµ2¡Û¸½¶âÆÃÅµ
ÆÃÅµ1¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¶â³Û¤Î¤¦¤Á¡¢Áý¤ä¤·¤¿±ßÍÂ¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÃÅµ1¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇ¯0.15¡ó¤Ç1Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ÎÍøÂ©ÁêÅö³Û¤Î¸½¶â¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£Áý²Ã³Û¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤ËÁý²Ã¤·¤¿±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Î»Ä¹â¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¸½¶âÆþ¶â¤Ï2026Ç¯9·î²¼½Ü¤ÎÍ½Äê¡£
¢§¢UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢§£ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.90¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢§¤SBI¿·À¸¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È±ßÄê´üÍÂ¶â100¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡Ë
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢§¥°¦É²¶ä¹Ô¡¡»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹Äê´üÍÂ¶â ¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ß°Ê²¼¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨ÆÃÊÌ¶âÍø¥×¥é¥óÅ¬ÍÑ¡£½ªÎ»»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£
¢§¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§e¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â¡Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°úÀìÍÑÍÂ¶â¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü300
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§300Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤Ï¶âÍøÇ¯1.20¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ³Û¾å¸Â¤Ï1000Ëü±ß¡£
¢§§¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¡£¿·µ¬ÍÂÆþ¤È¡¢´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤Ê¤ë±ßÄê´üÍÂ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2025Ç¯6·î2Æü¡Á8·î31Æü¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÅÙÍÂ¤±¤ì¤Ð´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£NISA¤äiDeCo¤Ç¸µËÜ³ä¤ì¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Äê´üÍÂ¶â¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿Äê´üÍÂ¶â¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
