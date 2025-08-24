»Ò¤É¤â¤¬¾´ý¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡ÄÆ£°æÁïÂÀ¤Î»Õ¾¢¡¦¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¤¬ÄÖ¤ë¡È´ý»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Ò°é¤Æ´Ñ¡É
¡Ò¡ÖÉé¤±¤ë¤È¤ª¶â¤òÊ§¤¦¡©¡×¡ÖÃù¶â¤·¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¡©¡×Æ£°æÁïÂÀ¤Î»Õ¾¢¡¦¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¤¬²òÀâ °Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È´ý»Î¤Î¤ª¶â»ö¾ð¡É¤È¤Ï¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¾´ý³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼ã¤Å·ºÍ¡¢Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¡£¤½¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¤¬¡¢¡ÈºÇ¶¯¤¹¤®¤ëÄï»Ò¡É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Ú¤·¤¯¥È¥Û¥Û¤ÊÆü¾ï¤ò¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÇÄÖ¤Ã¤¿Âç¿Íµ¤¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤ÎÂè2ÃÆ¡Ø»Õ¾¢¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è2 Æ£°æÁïÂÀ¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢·¯¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤¿¤è¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡×Â©»Ò¤Ë¤½¤¦Óñ¤¤¤¿¥×¥í´ý»Î¤Ï¡Ä
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Î°ìÊÓ¡Ö¾´ý¤È²æ¤¬»Ò¡×¡Ê2024Ç¯9·î5Æü¹æ¡Ë¤òÅ¾ºÜ¤¹¤ë¡£
2»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¡¡©︎Ê¸éº½Õ½©
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¾´ý¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ë¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¿´¶
¡¡²ÆµÙ¤ß¤â¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡£º£Ç¯¤â¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ò¸«¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ò»×¤¦¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï³§Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´ý»Î¤â¼«Âð¤Ç¤Ï²ÈÄí¿Í¤À¡£¤À¤¬¡¢²æ¤¬»Ò¤Ë³Ý¤±¤ë»×¤¤¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤ªÉã¤µ¤óÃ£¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤¬¾´ý¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÁ´Á³¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤Û¤¦¡¢¤½¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×
¡¡¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤Ï´ý»ÎÆ±»Î¤Ç·ë¹½¤¢¤ë¡£Â¾½ê¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÏÃ¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤òÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¿¤ëÌµÎé¡©¡¡¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î´ý»Î¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤·¤â´ý»Î¤Î»Ò¤É¤â¤¬¾®³ØÀ¸¤Ç¸©ÂåÉ½¥¯¥é¥¹¤Î¶¯¹ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£¤¤Ã¤È¤³¤¦¸À¤¦¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÍ¤â¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë´ý»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¿Æ¤Î»Å»ö¤ËÆ´¤ì¤ë²æ¤¬»Ò¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡£²æ¤¬»Ò¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¾¯¤·¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¾´ý¤Î´ý»Î¤À¤±¤ÏÊÌ¤À¡£10ÂåÁ°È¾¤ÇÆñ´Ø¤Î¾©Îå²ñ¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Î¶²ÉÝ¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸·¤·¤¤»°ÃÊ¥ê¡¼¥°¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê´Å¤¤À¤³¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Éã¤µ¤ó¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¡×
¡¡»×¤ï¤º¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤¢¤Î¶ì¤·¤ß¤ò²æ¤¬»Ò¤Ë¤ÏÌ£¤ï¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦»×¤¦´ý»Î¤ÏÂ¿¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ñÌ£¥ì¥Ù¥ë¤Î¾´ý¤Î²æ¤¬»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤¹¤Î¤À¡£
ÍÄÃÕ±à¤Î¤³¤í¤«¤é¾´ý¹¥¤¤À¤Ã¤¿Â©»Ò
¡¡»ä¤ÎÂ©»Ò¤Ï´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»þ´ü¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Ìµ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾´ý¼«ÂÎ¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¡¢¤Þ¤ÀÍÄÃÕ±àÇ¯Ä¹¤Î²æ¤¬»Ò¤ÎÈ¯¸À¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÏÄ«¤Î8»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÍÄÃÕ±à¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë´Ñ¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×
¡¡ËØ¤É¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤Ç»Ø¤¹¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¡£Åö»þ¤«¤é¡Ö´Ñ¤ë¾¡×¤ÎÊÒÎÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½çÄ´¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤¿¤ê¤ò¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¡£¤¢¤ëÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¤³¤É¤âÂç²ñ¤Ç¤Ï»ä¤Ï·è¾¡Àï¤Î²òÀâÌò¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²æ¤¬»Ò¤âÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡²¿µ¤¤Ê¤¯¼þ°Ï¤ËÏÃ¤·¤¿°ì¸À¤¬Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ö¤¨¡©¡¡¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡Ö²òÀâ¼Ô¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤¸¤ã¤Þ¤º¤¤¡Ê¸øÊ¿À¤Ë·ç¤±¤ë¡Ë¤Ê¡×
¡¡²¿¤ä¤éÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤Ë¡£»ä¤Ï¹²¤Æ¤Æ¸À¤¦¤¬Á´¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁ´Á³Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢´ý»Î¤Î»Ò¤Ê¤é¶¯¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¾´ýÏ¢ÌÁ¤ÎÍý»ö¤â¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï»ä¤¬¿ùËÜ¤µ¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡²æ¤¬»Ò¤â»ä¤âÃÖ¤µî¤ê¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤¿µÄÏÀ¡£¤Ê¤ª¤½¤ÎÇ¯¡¢Â©»Ò¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
Éã¿Æ¤Î³ô¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿ÌÚÂ¼¶åÃÊ
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¢¤ë»Ò¤É¤âÂç²ñ¡¢»ä¤Ï¥²¥¹¥È´ý»Î¤ÎÌÚÂ¼°ì´ð¶åÃÊ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤ÆÂ©»Ò¤ÈµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌÚÂ¼¶åÃÊ¤Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë²æ¤¬»Ò¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢·¯¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤¿¤è¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡×
¡¡»ä¤Ï¤½¤Î²¿ÇÜ¤âÌÚÂ¼¶åÃÊ¤ËÉé¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¤³¤ì¤ÏÂ©»Ò¤Ë¤ÏÆâ½ï¡£¤¢¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¡¢»ä¤ÏÂ©»Ò¤«¤éÂº·É¤Î´ãº¹¤·¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤Î³ô¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿ÌÚÂ¼¶åÃÊ¤Ë¤ÏÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¤Î´ýÎÏ¤Ï½éÃÊÁ°¸å¤À¤í¤¦¤«¡£¿È¶á¤Ë¾´ý¤ÎÆâÍÆ¤¬Ê¬¤«¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï´ý»Î¤È¤·¤Æ¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ´ò¤·¤¤¡£
¡Ê¿ùËÜ ¾»Î´¡Ë