¡¡8·î22Æü¡¢Ê¸éº½Õ½©¤è¤ê¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼½¸¡Ø»Õ¾¢¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è2¡¡Æ£°æÁïÂÀ¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¿ùËÜÈ¬ÃÊ¤È¿¼±º¹¯»Ô¶åÃÊ¤ÎÂÐÃÌ¥Ñ¡¼¥È3¤Ï¡¢Äï»Ò¤È²ÈÄí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤éÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÀÎ¤ÏÁÇÄ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡Ä¡×»Õ¾¢¡¦¿¼±º¹¯»Ô¶åÃÊ¤¬¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ë¡¢¼ã¼ê¥È¥Ã¥×´ý»Î¡¦º´¡¹ÌÚ¼·ÃÊ
¡¡¾©Îå²ñ¤È¿Ê³Ø¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤«¤ÏÇº¤Þ¤·¤¤¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÈÄï»Ò¤ÎÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢»Õ¾¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Æ£°æÁïÂÀVSº´¡¹ÌÚÂçÃÏ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´4ËÜ¤Î3ËÜÌÜ¡¿¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Ë¡£
º´¡¹ÌÚÂçÃÏ¼·ÃÊ¤Î»Õ¾¢¡¦¿¼±º¹¯»Ô¶åÃÊ¡¡»£±Æ¡á¿ù»³½¨¼ù¡¿Ê¸éº½Õ½©
Ì¤À®Ç¯¤ÎÄï»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÆñ¤·¤µ
¿ùËÜ¡¡Äï»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ö¶¯¤¤¤Î¤Ë²¿¤Ç¾©Îå²ñ¤À¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÇº¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾´ý¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¿Ê³Ø¤ä²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤Á¤é¤âµ¤¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Î¹Í¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¿ùËÜ¡¡ÆÃ¤ËÌ¤À®Ç¯¤ÎÄï»Ò¤Ï¡¢²ÈÄí¤ÎÊý¿Ë¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£20ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏËÜ¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤¬Âç»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£²¾¤Ë¼«Ê¬¤ÈÄï»Ò¤¬Æ±¤¸¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤ËÊÝ¸î¼Ô¤È¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬Æ±¤¸¤Ç¤â¡¢Äï»Ò¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤âÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ëÃæ³Ø¤ä¹â¹»¤ÎÀèÀ¸¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï10ÂåÁ°È¾¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
ÃÏÊý¤Î¾©Îå²ñ°÷¤Ï²ÈÂ²°ì´Ý¤Ç¤ÎÀï¤¤
¡½¡½¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢³ØÎò¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¼õ¸³¤ä³Ø¹»¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤È¾´ý¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿¼±ºÌç²¼¤Î¤è¤¦¤ËÃÏÊý¤Î¾©Îå²ñ°÷¤À¤È¡¢¾åµþ¤·¤Æ¤è¤ê¾´ý¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¿¼±º¡¡¤¨¤¨¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î´Ö¤Þ¤ÇÂçÊ¬¤ËÄï»Ò¤¬2¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÏÂçºå¤Î¾©Îå²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á°Æü¤Ë±óÀ¬¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ê¡¢Îã²ñÅöÆü¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£²È¤ËÃå¤¯¤Î¤¬Ìë23»þ¤ò²á¤®¤Þ¤¹¤·¡¢ÍâÆü¤Ï³Ø¹»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾©Îå²ñ´´»ö¤Î´ý»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ÎÅöÈÖ¤ÏÌÈ½ü¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¡¢±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾©Îå²ñ°÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¡£
¿ùËÜ¡¡»ä¤ÎÄï»Ò¤ÏÃæÉôÃÏ°è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂçºå¤Ï±óÀ¬¤Ç¤¹¡£Îã²ñ¤ÎÅöÆü¤ËÂçºåÆþ¤ê¤·¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢ÍâÆü¤Ï³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾©Îå²ñ°÷¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦³Ð¸ç¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÌ³¤Æ»¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î½ªÅÅ¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âËÌ³¤Æ»¤Ï¹Âç¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶õ¹Á¤Ë¿Æ¤¬¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤Ë¤¤Æ¡¢ÌëÄÌ¤·±¿Å¾¤·¤Æµ¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£ÍâÆü¤Ë³Ø¹»¤ä»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢²ÈÂ²°ì´Ý¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¼±º¡¡óîÆ£Í¥´õ¤¯¤ó¤¬»¥ËÚ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¾©Îå²ñ¤ÎÆüÄø¤¬½Ð¤¿¤é¤¹¤°¤Ë°Â¤¤¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸òÄÌÈñ¡¢½ÉÇñÈñ¤ÎÉéÃ´¤âÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾©Îå²ñ¤ÏÅÚÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÉÇñÂå¤Ê¤É¤âºÇ¤â¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¿ùËÜ¡¡ÀÎ¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡¢³Ø¹»¤Î½ÐÀÊÆü¿ô¤òËþ¤¿¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¹¥È¤È¾´ý¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Äï»Ò¤Ï¾´ý¤ò¼è¤ê¤¿¤¬¤ë¤±¤É¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤µ¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
»ÕÄï¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï»×¤ï¤ÌËÜ²»¤â¡Ä
¡½¡½Ê¿Æü³«ºÅ¤Î¤È¤¤Ï¹â¹»¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢Â´¶È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾©Îå²ñ°÷¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÅÚÆü¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¿Ê³ØÎ¨¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ABEMA¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ê»ÕÄï¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¢ÃÏ°èÂÐ¹³Àï¤ÇÄï»Ò¤È°ì½ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Äï»Ò¤È°ì½ï¤ËÀï¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¿ùËÜ¡¡¤ª¸ß¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¾´ý¤ò¹µ¼¼¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤¬Éé¤±¤ÆÌá¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ç¤·¤¿¤è¡£
¡¡Æ£°æ¤¯¤ó¤Ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Åª³Î¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÃÏ°èÂÐ¹³Àï¤Ç±ÊÀ¥¡ÊÂóÌð¡Ë¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤¿¤È¤¡¢»ä¤¬¡Ö»Ø¤·¼ê¤ËÀª¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡ÖµÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¦¤ó¡¢³Î¤«¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏÂÐ¶ÉÁ°¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¼±º¡¡¤¦¤Á¤Ï¿Éíå¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÇABEMA¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«¤¿¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê»Õ¾¢¤Î¾´ý¤Ï¡Ë¹Ó¤¹¤®¤ë¡×¤È¤«·ë¹½¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä¶Áá»Ø¤·¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£
¿ùËÜ¡¡¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È±é½Ð¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£
Á°Çñ¤·¤ÆÎý½¬¾´ý
¿¼±º¡¡¿ùËÜ¤µ¤ó¤ÈÆ£°æ¤µ¤ó¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ï¡¢»ÕÄï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤Ç¡¢»ä¤Èº´¡¹ÌÚÂçÃÏ¤ÈÂÐ·è¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿ùËÜ¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼«Ê¬¤¬Éé¤±¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸ø¼°Àï¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Á°Æü¤Î²á¤´¤·Êý¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Çñ¤Þ¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬Æ£°æ¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Îý½¬¾´ý¤ò»Ø¤½¤¦¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ìë8»þ¤«¤é2»þ´Ö¼å¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È»þ·×¤òÁá¤¯²¡¤·¤Æ»þ´Ö¤òÀáÌó¤Ç¤¤ë¤«¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¸¦µæ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð»Ø¤¹¤È¤¤ÎÆ°ºî¡¢¼ê¤Ä¤¤Î³ÑÅÙ¤Ç¤¹¤Í¡£Æ£°æ¤¯¤ó¤â¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤½¤³¤Ë°Õ¼±¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¼±º¡¡¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¤Õ¤¿¤ê¡£¤¢¤Î´ë²è¤ÏÊüÁ÷¤â¸«¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤È¤ÏÁ´Á³¡¢¶õµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¿ùËÜ¥Á¡¼¥à¤Ï¾´ý¤òÃæ¿´¤Ë²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¾¯¤·Æ§¤ß³°¤¹¤È¤â¤Ã¤È·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ê¥Ô¥ê´¶¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤À¤ó¤À¤ó¡¢Äï»Ò¤âÀ¸°Õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤âÀÎ¤ÏÁÇÄ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡£10Âå¤Ç»°ÃÊ¤Î¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤«¡¢Ãç´ÖÆ±»Î¤Ç¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÀ®ÀÓ¤¬°¤¤¿Í¤ÏÆ¬¤ò´Ý¤á¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤é¤·¤¯¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬´ÝË·¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î¤Û¤¦¤¬½ã¾ð¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿ùËÜ¡¡¤¦¤Á¤Î»Õ¾¢¡ÊÈÄÃ«¿Ê¶åÃÊ¡Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤ë¤È¼«Ê¬¤â´ÝË·¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤¡¡£
¡ÈÆ£°æÁïÂÀ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Äï»Ò¡É¤ò¤É¤¦¸«¤¿¤«
¡½¡½2023Ç¯¡¢º´¡¹ÌÚ¼·ÃÊ¤ÏÆ£°æÁïÂÀ¤µ¤ó¤Ë´ýÀ»Àï¤È²¦°ÌÀï¤ÇÏ¢Â³Ä©Àï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¼±º¶åÃÊ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¿¼±º¡¡¤É¤³¤«¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢2¤ÄÏ¢Â³¤ÏÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Äï»Ò¤¬¼«Ê¬¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È´ò¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤ÏÆ£°æÁïÂÀ¤µ¤ó¡£Åö¤ÎËÜ¿Í¤â¡¢¥¹¥¤Î¤Ê¤¤¿Í¤È¤É¤¦Àï¤¦¤«¤Ï¿¿·õ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¶µ·±¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÀ¸¤«¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¿¼±º¶åÃÊ¤¬¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2010Ç¯º¢¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¼±º¡¡¤¤¤Þ¤ÏAI¸¦µæ¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤êÁê¼ê¤ÏÆ£°æÁïÂÀ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢2ÆüÀ©¤Ç1ÆüÌÜ¤ÎÌë¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Î·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¼ê¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤âÍ½ÁÛ³°¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤¤ë¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤ë¤È¤¤«¤é³«¤Ä¾¤Ã¤ÆÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿Å¸³«¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ£°æ¤µ¤ó¤ÏÀµ³ÎÌµÈæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¤ÏÄï»Ò¤È°ì½ï¤ËÀï¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¤¢¤²¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸Ó¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÂÉþ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÉþ¤òÃå¤ë¤È¤¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤ÏÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¶å½£¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤Æ¤Î´ÑÀï
¡½¡½ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Î´ýÀ»ÀïÂè3¶É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶å½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²¦°ÌÀïÂè4¶É¡Êº´²ì¸©´òÌî»Ô¡Ë¤â¸½ÃÏ¤Þ¤Ç´ÑÀï¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¼±º¡¡Àï¤¤¤Ö¤ê¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£¶å½£¤Ç¤Ï´¶ÁÛÀï¤â±ó¤¯¤«¤éÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚËÜ¿Í¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¤·¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤â1¾¡3ÇÔ¤Ç¤¢¤È¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º´¡¹ÌÚ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤µ¤ó¤Ë¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥·¥ê¡¼¥º¤Ï²¦°ÌÀï¤¬Æ£°æ¤µ¤ó¤Î4¾¡1ÇÔ¡¢´ýÀ»Àï¤Ï3¾¡1ÇÔ¤ÇËÉ±Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ýÀ»Àï¤Î³«Ëë¶É¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥À¥Ê¥ó¤Î³¤³°ÂÐ¶É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¿¼±º¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡Ø»Õ¾¢¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤ÎÂè2´¬¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥Ê¥ó¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤é¿ùËÜ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ò¡Ö¿ùËÜ»Õ¾¢¤Ï°ì½ï¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡²¿¿Í¤«¤Î¿Í¤Ë¤³¤¦Ê¹¤«¤ì¤¿¡£Äï»Ò¤¬¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤º¢¤Ê¤é¤¤¤¶ÃÎ¤é¤º¡¢º£¤Ï¹Ô¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡£
¡¡¤À¤«¤éº£²ó¤âÍ½Äê¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤¤¤äÂÔ¤Æ¤è¡£½éÄ©Àï¤ÎÄï»Ò¤Î»Õ¾¢¡Ê¿¼±º¶åÃÊ¡Ë¤¬Æ±¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤À¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¡¡¥ê¥¾¡¼¥È¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈâÁ¤·¤¤ÂÀÍÛ¡¢ÃÏ¸µÎÁÍý¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¿¼±º¤µ¤ó¡¢°ì½ï¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë±þ±ç¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡²¿¤È¤Ê¤·¤ËLINE¤ÇºîÀ®¤·¤¿Ê¸¾Ï¡£Á÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿Ê¬¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡Ó
¿ùËÜ¡¡¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
¿¼±º¡¡¥á¡¼¥ë¤ò¤¯¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿ùËÜ¡¡¤Ç¤â¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î»Õ¾¢¤Ë¡Ö¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£´Ö¤ò¼è¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²¦ºÂÀïÂè1¶É¤Ï¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ
¡½¡½º£ÅÙ¤Î9·îÆ¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¤Ç¤Ï¡¢Âè1¶É¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¼¥µÅç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¤Ë°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢µÏ¿·¸¤ÏóîÆ£Í¥´õ»ÍÃÊ¤Ç¤¹¡£
¿ùËÜ¡¡°ËÆ£¤µ¤ó¤Î»Õ¾¢¤ÏµÜÅÄÍøÃËÈ¬ÃÊ¤Ç¤¹¤«¤¡¡£»ä¤Î»Õ¾¢¤È´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤¯¤´ÈÓ¤ò¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÏÍ¶¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¼Â¤Ï»ä¤Î½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Î¹¹ÔÀè¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤¹¤è¡£20Âå¤Î¤³¤í¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤¬Ãæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡¢»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¤Ï°Õ³°¤È¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥ó¥´¡¼¥×¥ê¥ó¤¬ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£
¡½¡½¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÎÁÍý¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Î¸ý¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯ÎÁÍý¤Ï¥Ï¡¼¥Ö¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£
¿ùËÜ¡¡¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢·ë¶É¤Ï·ù¤¤¤Ê¥¥Î¥³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤ÏÁ´¤Æ¤Î´ð½à¤¬¥¥Î¥³¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»£±Æ¡á¿ù»³½¨¼ù
¡Ê¾®Åç ¾Ä¡Ë