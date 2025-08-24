ÅÐ»³Ãæ¤Ë¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿70ÂåÃËÀ¤¬Ìµ»ö¤Ë²¼»³¡¡·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¤¿¤áÅÐ»³Æ»¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ°ìÌë¤òÌÀ¤«¤¹¡¡»°½Å¡¦µµ»³»Ô
¤¤Î¤¦¡¢»°½Å¸©µµ»³»Ô¤ÎÀç¥ö³Ù¡Ê¤»¤ó¤¬¤¿¤±¡Ë¤Ç,
70Âå¤ÎÃËÀ¤Î¹ÔÊý¤¬°ì»þ¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤µ¼«ÎÏ¤Ç²¼»³¤·¡¢¤±¤¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å11»þ50Ê¬¤¹¤®¡Öµµ»³¤Î»³¤ËÅÐ»³¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ³°½Ð¤·¤¿É×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¤Ë½»¤à70ÂåÃËÀ¤ÎºÊ¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤«¤é¡¢ÃËÀ¤¬µµ»³»Ô°Âºä»³Ä®¤ÎÀç¥ö³Ù¤Ç»³³ÙÁøÆñ¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°6»þÈ¾¤«¤éÌó20¿Í¤ÇÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¤´¤í¤ËÅÐ»³¸ý¤Þ¤Ç¼«ÎÏ¤Ç²¼»³¤·¡¢¤±¤¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÎÅÐ»³¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦µµ»³»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»³¤«¤éÌó3.3¥¥íÎ¥¤ì¤¿±±µÏ»³¡Ê¤¦¤¹¤¤Í¤ä¤Þ¡Ë¤ÇÅÐ»³Ãæ¤À¤Ã¤¿72ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï³êÍî¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£