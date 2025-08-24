¡ÖÆ£°æÁïÂÀ¤âÄï»Ò¤ò¼è¤ë¡©¡×¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¤È¿¼±º¹¯»Ô¶åÃÊ¡¢2¿Í¤Î»Õ¾¢´ý»Î¤¬¸ì¤ë¡È¤³¤ì¤«¤éÄï»Ò¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡É¡Ô¡Ö»Õ¾¢¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×´©¹ÔµÇ°¡Õ
¡Ò»Õ¾¢¤Î¾´ý¤Ë¡Ö¹Ó¤¹¤®¤ë¡×È¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡Ä¶¯¹ë´ý»Î¡¦º´¡¹ÌÚÂçÃÏ¤Î»Õ¾¢¤¬¸ì¤ë¡ÈÄï»Ò¤¬À¸°Õµ¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡É´î¤Ó¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡8·î22Æü¡¢Ê¸éº½Õ½©¤è¤ê¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼½¸¡Ø»Õ¾¢¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è2¡¡Æ£°æÁïÂÀ¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¿ùËÜÈ¬ÃÊ¤È¿¼±º¹¯»Ô¶åÃÊ¤ÎÂÐÃÌ¥Ñ¡¼¥È4¤Ï¡¢»Õ¾¢¤ÎËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¡ß¿¼±º¹¯»Ô¶åÃÊ¤Î¡Ö»Õ¾¢¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×ÂÐÃÌ¤ò¼Ì¿¿¤Ç°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¡¡¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÄï»Ò¤È¤ÎÊÌ¤ì¤À¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥»¡¼¤òÆÉ¤ó¤ÀÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê¼·´§¡Ë¤«¤é¤¤¤ï¤ì¤¿´¶ÁÛ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´4ËÜ¤Î4ËÜÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¿¼±º¹¯»Ô¶åÃÊ¡Êº¸¡Ë¤È¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¡¡»£±Æ¡á¿ù»³½¨¼ù¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ö¿¼±º¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾´ý¤Ï·ù¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢»Õ¾¢¤¬ºÇ¶á¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ùËÜ¡¡½ç°ÌÀïBµé2ÁÈ¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¿¼±º¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤Æ¡¢Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Éé¤±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤Ë¤º¤Ã¤Èµ¤¤ò»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¡¢¤Ç¤â¿¼±º¤µ¤ó¤Ë¤Ï·ë¹½ÄË¤¤¤È¤³¤í¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡¢¿¼±º¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾´ý¤Ï·ù¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾´ý¤Î¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Æ»¤òÊâ¤à¤Î¤Ï°ì°®¤ê
¡½¡½Á°´ü¤Î½ç°ÌÀïBµé2ÁÈ¤Ïµ©¤Ë¸«¤ëÂçº®Àï¤Ç¡¢26¿ÍÃæ13¿Í¤¬»Ø¤·Ê¬¤±¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½ç°Ì¤¬ºÇ²¼°Ì¤Î¿ùËÜÈ¬ÃÊ¤Ë¹ßµéÅÀ¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼±º¡¡À©ÅÙ¾å¡¢»Ø¤·Ê¬¤±¤Ç¤â¹ßµéÅÀ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â5¾¡5ÇÔ¤Ç¡¢¿ùËÜ¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¹ßµéÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Àº°ìÇÕÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ùËÜ¡¡¾éÃÌ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄï»Ò¤¬²¿¿Í¤â¼¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ï»°ÃÊ¤ÇÇ¯ÎðÀ©¸Â¡¢¤Û¤«¤Ï¹â¹»¿Ê³Ø¤ÈÂç³Ø¼õ¸³¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¤Í¡£µÞ¤Ë¸º¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤«¤é¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë¼¤á¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤À¤·¤â¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤ÎÂà²ñ¤Ï¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¼±º¡¡¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÂçÊ¬¤ÎÄï»Ò¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¬Ç¯ÎðÀ©¸Â¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿¦¶È¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾´ý¤Î¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Æ»¤òÊâ¤à¤Î¤Ï°ì°®¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
¿ùËÜ¡¡À¸¤»Ä¤ê¤È¤«É½¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¼¤á¤¿Äï»Ò¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢¾©Îå²ñ°÷¤Î¤È¤¤è¤ê´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Þ¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤¬¾©Îå²ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ì¤Ð´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢¾©Îå²ñ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¼±º¡¡óîÆ£Í¥´õ¤¯¤ó¤â¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£»Å»ö¤â¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤ä¤ë¤·¡¢Ì¡²è¤Î´Æ½¤¤Þ¤Ç°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£»°ÃÊ¥ê¡¼¥°¤Î¤È¤¤Ï»à¤Ë¤½¤¦¤ÊÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¿ùËÜ¡¡º£¤Þ¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ²òÊü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾©Îå²ñ°÷¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¾´ý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Î20ÂåÀÄÇ¯¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ë¡¢Á´Éô¤ò¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸·¤·¤¤À¤³¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»Õ¾¢¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Äï»Ò¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡½¡½¤½¤Î¤¦¤ÁÄï»Ò¤¿¤Á¤â»Õ¾¢¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿¼±º¡¡¶å½£½Ð¿È¤Îº´¡¹ÌÚÂçÃÏ¤ÈËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎóîÆ£Í¥´õ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¸½¼ÂÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢ÃÏÊý¤Î»Ò¤òÄï»Ò¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½»Õ¾¢¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Äï»Ò¤¿¤Á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿¼±º¡¡Äï»Ò¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îã¤¨¤Ð¾´ý¤ò¶µ¤¨¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¾¯¤·¶¥¤Ã¤¿¶ÉÌÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤òÄï»ÒÂ¦¤Ë»ý¤¿¤»¤ë¤È¤«¡£¾¯¤·´Å¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º´¡¹ÌÚ¼·ÃÊ¤ÎÏÃ¤ò»×¤¦¤È¡Ê#1¡Ë¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
¿¼±º¡¡È¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£Ë«¤á¤Æ¿¤Ð¤¹¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
°ìÆ±¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Í¤ò¸«¤Ê¤¬¤é´Ø¤ï¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤ªÄï»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¼±º¡¡¼«Ê¬¤¬¾©Îå²ñ°÷¤Î¤È¤¤Ë¸«¤¿¡¢ÀèÇÚ´ý»Î¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÊÆÄ¹¡ÊË®Íº±ÊÀ¤´ýÀ»¡ËÀèÀ¸¤È¤«¡¢ÂçÆâ¡Ê±ä²ð¶åÃÊ¡ËÀèÀ¸¤È¤«¡¢°ÒÉ÷Æ²¡¹¤È¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÆ´¤ì¤Æ´ý»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°ÒÄ¥¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤É¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤«¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦Ï¢Íí¤¹¤ë¤«¡£¥á¡¼¥ë¤ÎÊ¸ÌÌ¤«¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Þ¤¹¤·¡£
Æ£°æ¼·´§¤ÏÄï»Ò¤ò¼è¤ë¤Î¤«
¡½¡½Æ£°æÁïÂÀ¤µ¤ó¤â¤¤¤Ä¤«Äï»Ò¤ò¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¿ùËÜ¡¡¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¶¿¤ÎÀèÇÚ¤ËÁ¦¤á¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡£Èà¤Ï°ìÇ¯Ãæ¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
¿¼±º¡¡±©À¸¡ÊÁ±¼£¶åÃÊ¡Ë¤µ¤ó¤âÄï»Ò¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¿ùËÜ¡¡²¿¤«Äï»Ò¤Î¼ºÂÖ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»Õ¾¢¤¬Ï¢ÌÁ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤¡£ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡£°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢É¬¤ºÄï»Ò¤¬¼«Ê¬¤«¤é»ý¤Á¤Þ¤¹¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡£
¿¼±º¡¡¤Ç¤â¡¢µ¤¸¯¤¤¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Äï»Ò¤Û¤É¡¢¤Ê¤¼¤«¾©Îå²ñ¤¸¤ã¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿ùËÜ¡¡±Ô¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤³¤Ëµ¤¤ò²ó¤¹Äï»Ò¤Ï¤Ê¤¼¤«ËÜÈÖ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£
¿¼±º¡¡µ¤ÇÛ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¿ùËÜ¡¡¤ªÃã¤òÞ»¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀ¾ÂÐ¶É¤À¤È¡¢ÂÐ¶É¼Ô¤Î¤ªÃã¤ÏµÏ¿·¸¤¬µÞ¿Ü¤«¤éÞ»¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è
¡¡Æþ²ñ¤·¤ÆÆü¤¬Àõ¤¤¾©Îå²ñ°÷¤À¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¡£µÏ¿·¸¤Î²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤È¼«Á³¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¤â¡¢µÏ¿·¸¤òÄ¹¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¾©Îå²ñ¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤ë°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÃã¤òÞ»¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÈ´¤±¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¥¨¥Ã¥»¡¼½¸¡Ø»Õ¾¢¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡ÙÆ£°æ¼·´§¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥»¡¼¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ£°æÁïÂÀ¤µ¤ó¤«¤éÏ¢ºÜ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿ùËÜ¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤ÈÇëËÜ¶Ö°ì¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤Ç2024Ç¯Àµ·î¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡Ê¢¨¡ÖÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó³«¶É65¼þÇ¯µÇ°¡¡¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡Æ£°æÁïÂÀ¡¡21ºÍ¡×¡Ë¤Ë¡¢»ä¤ÈÆ£°æ¤¯¤ó¡¢¼¼ÅÄ°Ë½ï½÷Î®»°ÃÊ¤È°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ë»ä¤¬¡Ø»Õ¾¢¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤ÎÂè1´¬¤òÅÏ¤¹¤È¡¢Æ£°æ¤¬¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î²Õ½ê¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤â¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Æ£°æ¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾È¤ì½¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿ùËÜ¡¡Æ£°æ¼·´§¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¡£ËÜ¿Í¤¬µ¤¤Ë¤·¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤«¤Ê¤êµ¤¤ò»È¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤µ¤é¤Ã¤ÈÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£´¶À¤¬°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾´ý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëËÜ
¡½¡½Æ£°æÁïÂÀ¤µ¤ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤è¤êÊ¸¾Ï¤¬Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¿¼±º¶åÃÊ¤Î´¶ÁÛ¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¿¼±º¡¡¼«Ê¬¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÄ¹ºê¿·Ê¹¤Ë2¥ö·î¤Ë1²ó¡¢¥¨¥Ã¥»¡¼¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿ùËÜ¤µ¤ó¤ÏËè½µ¡¢¤·¤«¤âËÜ¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥³¥é¥à¤¬100²óÉ¬Í×¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ£°æÁïÂÀ¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»þ»ö¥Í¥¿¤â·ë¹½Â¿¤¯¡¢¿ùËÜ¤µ¤ó¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤¦¤Þ¤¯Íí¤á¤ÆÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ëËÜ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤âÄï»Ò¤ò»ý¤ÄÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢»Õ¾¢¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡¢¿ùËÜ¤µ¤ó¤ò¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¤³¤ì¤Ï»²¹Í¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¿ùËÜ¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¹É®¼Ô¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æ±¶È¼Ô¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾È¤ì½¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½100²óÌÜ¤Î¥³¥é¥à¡ÊÂè1´¬¤ÎºÇ¸å¡Ë¤òÇÒÆÉ¤·¤Æ¤â¡¢¥Í¥¿¤Ë¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¿ùËÜ¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£½µ´©»ï¤Ï¾´ý¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤ÎÊý¤âÆÉ¼Ô¤ËÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¾´ý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¾´ý³¦¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÌ¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»£±Æ¡á¿ù»³½¨¼ù
¡Ê¾®Åç ¾Ä¡Ë