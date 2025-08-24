「FA制度は俺ら二人で決めたと言っても過言ではないよ、おーん」日本球界にFAを持ち込んだ立役者が明かす知られざる交渉秘話

一定の実績を残し、権利を勝ち取った選手が、移籍の自由を手にして、はばたく。今や日本球界でも当たり前となったFA制度の立役者といえるのが、導入時の労組・プロ野球選手会会長、岡田彰布（当時阪神）だ。「あれはたくさんの人数で話し合っていたら、成立していない」「FA制度は俺ら二人で決めたと言っても過言ではない」と岡田が語る、知られざる交渉秘話（前後編の前編）。

【画像】FA制合意のサインを行う岡田彰布選手会長（当時）

プロ野球界に訪れた「革命」

元西武ライオンズ球団代表の坂井保之は、かつて労働組合プロ野球選手会労組の発足とその後の活動を「革命的」と称賛した。

岸信介元総理の命を受けて筆頭秘書の中村長芳とともにロッテのフロントに入り、以降、太平洋クラブ、西武へと渡り歩き、球団経営と選手管理の術を知り尽くした坂井は「革命」の根拠にFA（フリーエージェント）の権利獲得をあげていた。

ドラフト制度の導入と10年選手制度（10シーズン以上同一球団に在籍した選手に移籍権利が認められた）の廃止によって、日本のプロ野球界は、入団から退団に至るまで選手による球団選択の自由がなくなっていた。

移籍については野球協約上に明記されている保留選手制度によって、 選手は所属球団以外の球団との契約交渉は許されておらず、球団に不満がある場合、飼い殺しを受け入れるか、辞めるかの二択しかないという時代であった。

しかし、このFA権で一定の条件をクリアすれば、所属球団以外とも契約交渉が可能になったのである。これを「革命」と言わず、何と言おうか、というのが坂井の持論だった。

日本の野球協約は米国から輸入されたものであり、この保留制度もまた米国のオーナーたちが、実に100年以上前の1879年に選手を拘束するために制定したものであった。

米国の選手会は長きに渡る権利獲得の闘いの末、1975年に球団の条件に不満で契約を更改しなかった二人の大投手、同年に19勝を上げていたアンディ・メッサ―スミス（ドジャース）とオリオールズ時代に4年連続20勝をあげたデーブ・マクナリー（エクスポズ）における他球団との交渉の自由を勝ち取り、ついにFA制度を確立した。

以降、メジャーリーグは移籍も活性化し、選手の最低保障や年俸も右肩上がりの伸びを見せていく。

ボビー・ボンズが1966年にサンフランシスコ・ジャイアンツに入団していたときの最低年俸は6千ドルだった。息子のバリー・ボンズが活躍する24年後の1990年に最低年俸は約16倍の10万ドルになっている。

FAは球団における埋蔵金の蓋を開けさせる効果もある。米国から遅れること10年、FAは日本においても選手会が労働組合として真っ先に取り組んだ課題でもあったが、「革命」ゆえにその交渉は難航し、長引いていた。

初期の制度設計に対する批判もあるが、FA制度は選手会が勝ち取った権利の中でも最も大きなものと言えよう。

選手の契約についての規約には、野球協約と統一契約書の２つが存在する。

その改正は、セ・パ両リーグの会長と12球団の代表で構成される実行委員会の議決を経るが、最終的には各球団オーナーによって構成されるオーナー会議の承認が必要とされていた。

例え、選手と球団の間に合意がなされたとしてもこのプロセスを得なければ、条文は変更することができない。

1987年1月19日に行われた最初の交渉で選手会は、「労働協約の締結」を要求し、その最初の項目がフリーエージェント制の導入であった。機構側はこれを拒否し、協約は結ばれなかった。

初代会長中畑清のあとを継いだ原辰徳会長は91年3月31日にFAを要求に据えた団体交渉を敢行する。選手会が労働組合として持ちえる団交権の行使である。

対して機構側が7月6日に出した回答はNO。「球団の財政負担が増える」「実力のある選手が特定球団に集中してしまうこと」などを理由とした全面的な拒否だった。

この時代、選手会にはまだ顧問弁護士が就いておらず、交渉事も選手自らが法的な根拠や合理性を調べ、提示しなくてはならなかった。

硬直状態の中、岡田彰布が３代目の選手会会長に正式就任したのは1992年7月26日のことであった。ようやく事態が動き出した。

革命を決定づけた岡田彰布と中日球団代表の会談

当時の阪神タイガーズの中日戦遠征時の常宿は都ホテルであった。

この宿泊施設の地下には、当時、名古屋駅地下街のイメージにはそぐわない静かなカフェがあった。その場所に岡田彰布を頻繁に誘う人物がいた。中日ドラゴンズ球団代表伊藤潤夫である。

阪神のクリーンナップと中日のフロント幹部という異色の組み合わせはしかし、ソファに腰を下ろすときは、その関係が変わり、プロ野球選手会会長とNPB（日本プロ野球機構）選手関係委員会委員長の立場での会談となった。

テーマはFA制度の導入について終始した。選手会と機構の公式な折衝は、集団団交も含めてNPBの事務所か、ホテルの会議室で事務方も含む複数で行われる。

しかし、伊藤は最初の会談で岡田との面識が出来ると、それ以降はこの阪神の主力との１対１の交渉を望んでいた。

「来週、ドラゴンズ戦のナイターに出る前にちょっとそこで会おう」

機構側との話し合いということで、大竹憲治事務局長なども同席しようとしたが、伊藤はそれを拒んだ。それどころか、球団側、つまりは機構側である阪神の沢田邦昭球団代表に対してまでも「沢田君も悪いが、外してくれないか」と二人の空間に立ち入ることを良しとしなかった。

都ホテルの独立したカフェで伊藤潤夫と岡田彰布は向き合い、何度もテーマについて語り合った。FAの意義、選手にもらたすもの、球団における影響…。伊藤の問いかけに対して岡田はじっくりと聞き入った。

その上で整然と答えを返し続けた。交渉というよりも確認と合意の形成をもたらした対話はやがてひとつの方向へ向かって動き出していった。

伊藤はこの頃、非公式ながら、周囲の地元紙記者たちに「阪神の岡田は常識人できちんとした話し合いが出来ている。彼は信頼が置ける」と漏らしている。

何度目からのカフェ会議でついに伊藤は感じ入ったように本音を吐露した。「分かった。僕の責任においてFAをやる」「えっ、そうですか」言質を取った岡田はすぐに選手のたむろするホテルのスペースに戻ると「FAいけるでーっ！」と報告した。これを聞いた選手たちが盛り上がったのは、言うまでもない。

FA導入について機構側の動きを見ると、岡田が就任する年のはじめに第三者の外部委員を含めたFA問題 等研究専門委員会が設置されていた。

同委員会は1992年 4 月16日から約 1 年間、計16回に渡って開かれている。NPB内部での活発な議論は、機構側の軟化のタイミングと受けとめられているが、興味深いのが、肝心の交渉についてである。選手と機構の担当が他に人を介さずに行ったサシの会談を重ねて事態が動いた。

伊藤はなぜ、岡田とだけ話をしたがったのか。この球団代表のキャリアをさらってみるとその人物像から、理由がおぼろげに見えてくる。

“オレ流”落合との交渉で苦労しただけに…

伊藤は中日ドラゴンズの親会社である中日・東京新聞の元社会部長であった。中日新聞からドラゴンズへの出向は、本社の出世コースから外れたことを意味するとよく言われる。

しかし、まがりなりにも社会の公器に携わる新聞記者の属性として、公正性や選手の権利というものに関心が高い球団役員がいることは球界にとっては悪い事ではない。

これは中畑清がやはり読売新聞社会部長出身の長谷川実雄代表を「じっちゃんは選手の気持ちや立場が分かってくれていた」と評していたことからもうかがい知れる。

そして伊藤が球団代表の任に就いていた頃の中日は星野仙一の第一次政権時代であった。伊藤はオレ流・落合博満とこの剛腕監督の間で常に調整役として奔走していた。

落合の星野に対する造反事件（1989年自主トレ中に「現役時代は適当にやっていた人ほど監督になるとやれやれと言う」と批判発言）では、三冠王を監督の自宅までつきそって謝罪と和解を取り持った。

1990年オフには、落合の契約交渉が決裂し、オレ流は日本人初の年俸調停を申請するのであるが、その球団側の交渉相手にもなっている。

これは落合自身が後に「予定内の行動」と打ち明けているが、調停という初めての制度がどんなものか、最初からから実験的に行使を決めていたものであった。いわば決裂は予定調和の茶番であったが、そこに至る二度の事前交渉に伊藤はざわざわつきあっている。

ひたすらわが道だけを主張する落合の契約交渉で長年苦労してきた伊藤からすれば、選手全般のことを念頭において会長として聞く耳を持って折衝に臨んで来た岡田には感じるものが多くあったのであろう。

現在は阪神球団の顧問となっている岡田が32年前の経緯の記憶を語り出した。

岡田「そうそう。何でかね、中日の伊藤さんが選手関係委の委員長で俺のことを結構、買ってくれとったのよ。最初はそんなに接点も無くて、いつも交渉事は銀座のビルの２階の連盟（NPB）の事務所へ行っとったけどね。

俺がゲームで名古屋行く度に伊藤さんから『僕はもう岡田君好きやからね。都ホテルに行くから二人だけでやろう』と言われて、（選手会事務局の）大竹（憲治）や松原（徹）、山口（恭一）さんらにも地下街の別の喫茶店で待ってもらっとったんよ。

事務方は話の内容は知らない。そやからFAは俺ら二人で決めたと言っても過言ではない。あれはたくさんの人数で話し合っていたら、成立していないよ」

どんな交渉事も最後は人である。この相手が信頼できるかどうか、虚心坦懐に対話をするには、１対１が基本であり、その結果、伊藤は岡田が会長のときに決め込むことでFAという制度が有意に進むと考えた。

岡田も取得年数などの細かい事案よりもまずはFAという革命の成就に重きを置いていた。重い扉が今まさに開かれようとしていた。

（後編に続く）

文／木村元彦