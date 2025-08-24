ÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬¿®Íê¤¹¤ë¥°¥ë¥á¤Ê¿ÍÊª¡¡¥ª¥¹¥¹¥á°û¿©Å¹¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ä¾¾²¬¾»¹¨¤â¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¤Î¾å¤Î¾å¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×ÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬23Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ê¸É®²È¤Î²ÃÆ£¥¸¥ã¥ó¥×»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¥í¥±¤ò¤¹¤ë°û¿©Å¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤ë¡È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤µ¤ó¡ÉÌò¤Î²ÃÆ£»á¡£¥°¥ë¥á¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçµÈ¤âÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÏNHK¤ÇÄ«¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì½ª¤ï¤ê¤Î11»þ¤«¤é½ÂÃ«¤Ç¥È¥¤¥ì¤¬¤¤ì¤¤¤Ê½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢20Ê¬¸å¤Ë8¸®ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¹¤°¤Ë¥ª¥¹¥¹¥áÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡MC¤Î¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤â¡Ö¥°¡¼¥°¥ë¤Î¾å¤Î¾å¡×¤È²ÃÆ£»á¤ò¿®Íê¡£²ÃÆ£»á¤Ï¡ÖAI¤Ë¤ÏÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£