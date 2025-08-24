Ä¹²°¤Ê¤É£´¸®¤¬¾Æ¤±¤ë²ÐºÒ¡¡£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡£·£°ÂåÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡¡Âçºå¡¦ÅìÂçºå»Ô
¡¡£²£´ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÅìÂçºå»Ô¤ÇÄ¹²°¤Ê¤É·×£´¸®¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹²°¤Ë½»¤à£·£°Âå¤ÎÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸áÁ°£´»þÁ°¡¢ÅìÂçºå»ÔÍ§°æ¤ÎÄ¹²°¤Ç¡ÖÂæ½ê¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É£±£µÂæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó£´»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ¤ÎÄ¹²°¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÌ±²È¤Ê¤É£³¸®¤Ë¤â±ä¾Æ¤·¡¢·×£±£²£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¾Æ¤±À×¤«¤éÇ¯Îð¡¦ÀÊÌÉÔ¾Ü¤Î£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹²°¤Î°ì¼¼¤Ë½»¤à£·£°Âå¤ÎÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤â¤Ë½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£