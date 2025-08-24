»ö·ïÁ°¤Ë50Ê¬´Ö°Ê¾å¡¢¸å¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¡¡¿À¸Í»Ô½÷À»¦³²
¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½»¿Í¤Î½÷À¤¬¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢½÷À¤ÈÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Ê¤É¤·¡¢50Ê¬´Ö°Ê¾å¡¢½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
24ÆüÄ«¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢º£·î20Æü¡¢½»¿Í¤ÎÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¿¦¾ì¶á¤¯¤«¤é¡¢Æ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ50Ê¬´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¢Âð¤¹¤ëÊÒ»³¤µ¤ó¤¬ºå¿ÀÅÅÅ´¡¦¿À¸Í»°µÜ±Ø¤ÇÅÅ¼Ö¤ò¹ß¤ê¤¿ºÝ¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤¬±Ø¹½Æâ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢»ö·ï¤Î¿ôÆüÁ°¤«¤éÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¼«Âð¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊÒ»³¤µ¤ó¤ÈÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ï¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
