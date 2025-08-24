¶ì¶¤Î¥Õ¥¸¤ÇÍ£°ìµ¤¤òÅÇ¤¯¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¡¡¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥ÆQ¡×¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡ÆüÍËÌë¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢NHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡Ë¡¢TBS¤Î¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á!!¡×¤Ê¤É³Æ¶É¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë»þ´ÖÂÓ¤À¡£¤½¤ó¤Ê·ãÀï¶è¤Çº£¡¢µ¤¤òÅÇ¤¯¤Î¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÖÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×µ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯Ãæ¤Î±é²Î²Î¼ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡¢¡È¤ª½Ð¤«¤±»Ñ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬È¯É½¤¹¤ë¡Ö½µ´Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¡Öµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ÎÈÖÁÈÌ¾¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£Ì±Êü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ä¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë10°Ì¤Þ¤Ç¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë½µ´Ö¤Î»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Î¥³¥¢»ëÄ°Î¨¡Ê13ºÐ¤«¤é49ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¡Ë¤Ï¹â¤¯¡¢»þ¤Ë¤ÏÆ±»þ´ÖÂÓ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Öµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤ÏÆüÍË19»þ¤«¤é20»þ54Ê¬¤Þ¤Ç¤Î2»þ´ÖÈÖÁÈ¤À¡£Î¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×¡Ê19»þ¡Á19»þ58Ê¬¡Ë¤È¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡×¡Ê19»þ58Ê¬¡Á20»þ54Ê¬¡Ë¤È¤¤¤¦Æü¥Æ¥ì¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤é¤òÁê¼ê¤ËÆ²¡¹Àï¤¦¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó´ë²è¤Ï¡È¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡É¤Ç¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥µ¥ÓÉôÊ¬¤Î²»Äø¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ê¤¯10¶ÊÏ¢Â³¤Ç²Î¤¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î½Ð¾ì¼Ô¤«¤é¿·¤¿¤Ê¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¶È³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ì¶¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼õ¤±¤Î¤è¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£º£¤ä¥Õ¥¸¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤â¤½¤â¥«¥é¥ª¥±ÈÖÁÈ¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÈMr.¥¤¥ó¥Á¥¡É¤Û¤¤¤±¤ó¤¿
¡Ö90Ç¯Âå¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØTHEÌë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì¡Ë¤Ï¡¢Ë®³Ú¥È¥Ã¥×10¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¶Ê¤òËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½Ð±é¼Ô¤¬¥«¥é¥ª¥±·Á¼°¤Ç²Î¤¤¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î²ÎÀ¼¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥é¥ª¥±¥Þ¥·¥ó¤ÇÅÀ¿ô¤Ç¶¥¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥«¥é¥ª¥±¡ú¥Ð¥È¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Á¥ã¥¢¥¡ÊºæÀµ¾Ï¡Ë¤Î¡Ø¤µ¤¢¡¢²¿ÅÀ¡ª¡¡²¿ÅÀ¡ª¡¡²¿ÅÀ¤À¡Á¡Ù¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡·è¤·¤ÆÌÜ¿·¤·¤¤´ë²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Öµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤Ç¤Ï²¿¤¬¥¦¥±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥«¥é¥ª¥±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢1¶Ê¤ò¤Û¤Ü¥Õ¥ë¥³¡¼¥é¥¹¤Ç²Î¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡É¤Ï¥µ¥Ó¤À¤±¤Ê¤Î¤ÇÃ»¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë²Î¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢²Î¤Î¾å¼ê¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥â¥Î¥Þ¥Í¤ä´ñÈ´¤Ê°áÁõ¤Ê¤É¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡Ø¥¶¡¦ºÙ¤«¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¥Þ¥Í¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ËVTR¥¤¥¸¤ê¤¬¾å¼ê¤¤ÀéÄ»¤È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤Î¤Û¤¤¤±¤ó¤¿¡Ê60¡Ë¤À¡£
¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â²Î¤¬¾å¼ê¤¤¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç10¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÉõ°õ¤·¡¢¥¬¥é¤Ë¤â¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎ¢À¼¤ò¶î»È¤·¤¿²Î¤¤Êý¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë½÷À¥¡¼¤Î¶Ê¤ò12²»²¼¤²¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÀéÄ»¤Ê¤É¤«¤é¡È¥º¥ë²Î¾§¡É¤À¤Î¡ÈMr.¥¤¥ó¥Á¥¡É¤À¤Î¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ï¤á¤²¤º¡¢¼«¸Ê±é½Ð¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£7·î27Æü¤Ë¤Ï¡Ø½Ë´ÔÎñ¡ª¤Û¤¤¤±¤ó¤¿À¸ÃÂº×¡ª¹ë²Ú¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥ÁSP¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡È¥º¥ë²Î¾§¡É¤ÎÉõ°õ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡×
¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ
¡¡¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ê43¡Ë¤È±é²Î²Î¼ê¤Î¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê51¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¤â¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿å¿¹¤Ï°ì¿Í¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤Ë¡È¼å¤¤¡É¤È°ì½³¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¥³¥é¥Ü¤Ç¤ÎºÆÄ©Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢±é²Î²Î¼ê¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÊ±Áõ¤Ë¡Ø¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤¿¡Ù¡Ø¤¹¤´¤¤¡ª¡Ù¤È¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â±é²Î²Î¼ê¤ÎÆÁ±Ê¤æ¤¦¤¡Ê30¡Ë¡¢µÖ¤ß¤É¤ê¡Ê41¡Ë¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÎMr.¥·¥ã¥Á¥Û¥³¡Ê32¡Ë¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤Î¥Ï¥ê¥¦¥ê¥µ¡Ê32¡Ë¡¢¼Â¤ÏË½ÁöÂ²¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿ºäËÜÅßµÙ¤ß¡Ê54¡Ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Û¤È¤ó¤ÉÌµÌ¾¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬°ìÌë¤Ë¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ö8·î17ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤½Ð¿È¤ÎMindaRyn¡Ê¥Þ¥¤¥À¥ê¥ó¡á29¡Ë¤È¤¤¤¦ÌµÌ¾¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤·¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤Î¿·À±¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡È¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡É¤Ï²Î¤¤¤¤ë¤´¤È¤Ë½ù¡¹¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢10¶ÊÏ¢Â³¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡Èµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÃ£À®¡É¤È¤·¤Æ¾Þ¶â100Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ä¤Ù30ÁÈ°Ê¾å¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¤³¤ì¤Ï¡È¥Î¡¼¥Þ¥ë¥â¡¼¥É¡É¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÆñ°×ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡Èµ´¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¡É¤â¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¤³¤Á¤é¤ÎÃ£À®¼Ô¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤¬¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¤Î¡ÈÊÉ¡É¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
