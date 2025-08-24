¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×Âç¥Ò¥Ã¥È¤Î¥¦¥é¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿´íµ¡¡¡ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¤Ê¤¼¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×ÉØ¥æ¥Ë¥Ã¥È»þÂå¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ä¡ÖÈþ¾¯½÷¡×¤À¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¡¢13ºÐ¤Î±é²Î²Î¼ê»þÂå¡¢10Âå¡¢20Âå¡ÄÇÈÍðËü¾æ¤Î62Ç¯
¡½¡½É×ÉØ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎÉ¤µ¡¢Æñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡»Å»ö¤È²ÈÄí¤¬´°Á´¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢24»þ´Ö¤º¤Ã¤È»Å»ö¤¬²£¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡É½¸þ¤¤Ï»ä¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÈà¤ÎÊý¤¬Àè¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Î¨Àè¤·¤ÆÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°Õ¸«¤Î°ã¤¤¤Ç·ë¹½ÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¯¤Ê¤¤»þ¤Û¤É¡¢Èà¤Ï´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½·ëº§À¸³è¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡£
¡¡Ë½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤¬¿§¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Êª»ö¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ëÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÌµÍý¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä»ä¤â²Î¤Ï¡Ä¡Ä·ÝÇ½³¦¤Ï¤ä¤á¤ÆÉáÄÌ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¤¥³¡¼¥ëÎ¥º§¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤ª¸ß¤¤ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤ªÆó¿Í¤ÏÍýÁÛ¤Î¤´É×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â¡¢¤´Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤ÇÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢²ÈÄí¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÏÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¤¤Ä¤âÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÉé¤¤ÌÜ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤â·àÃÄ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¿ÍÁ°¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢µÕ¤ËÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢Êü²Ý¸å¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¸µÉ×¤¬º©´ê¡Ö²Î¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡½¡½²»³Ú³èÆ°¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢Î´Æó¤µ¤ó¤«¤é²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡Î´Æó¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é²Î¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤ì¤ë¤«¤éÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÏÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Î¥º§¸å¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Àä±ï¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÊý¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤â¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÀîÂ¼¡ÊÎ¶É×¡Ë²ñÄ¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ï¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2015Ç¯9·î¡¢¡ÖÇúÊó¡ª THE ¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤ËÎ´Æó¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤«¤é10Ç¯¡¢³èÆ°½ªÎ»¤«¤é8Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×¤ò²Î¾§ÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡½Ð±é¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²Î¤¦OMOIYARI²»³Ú²ñ¡×¤ò±ÇÁü¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¡¢À©ºîÂ¦¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¼¤Ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤Ç½Ð±é¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤Ï¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¸«¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¤Á¤ç¤¦¤É²ÆµÙ¤ß¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤ÇÊüÁ÷¤Î»þ¤Ë¤Ï¹á¹Á¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Î´Æó¤µ¤ó¤È¡È¤è¤ê¤òÌá¤¹¡É²ÄÇ½À¤Ï¡£
¡¡¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÊºÆº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ë¤Þ¤ºÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤ó¤À¤ó¡È°ì¿Í¥Ú¡¼¥¹¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤³¤ËÃ¯¤«¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½ÂçÊÑ¡£Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¡¢»à¤Ì¤Î¤¬¶á¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²ÈÂ²¤äÁêÂ³¡¢ÉÂµ¤¤ä²ð¸î¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÁ´Éô°ú¤¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤ÈÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤ÏÇ¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º£¡¢11ºÐ¡£Â¿Ê¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ¯¤Ç´¹»»¤¹¤ë¤È»ä¤è¤êÇ¯¾å¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£ËÜÌ¾¤¬¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¡£ÊÝ¸îÇ¤Ç¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¥¨¥ë¤Á¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£º£¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¥¨¥ë¤¿¤ó¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£¸å¤Î²Î¼ê³èÆ°¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡Î¾¿Æ¤¬¤¯¤ì¤¿¹¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Î¤¨¤ë´Ö¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¹¢¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼ó¤ÏºÙ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤¬Âç¤¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ö¶¹¤¤Éô²°¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤Û¤°¤¹»Ü½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤¬¡Ö¤¤¤¤¹¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤ªÀ¤¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤¬¤¯¤ì¤¿¹¢¤À¤«¤éÂç»ö¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×¤â¥¡¼¤òÈ¾²»¹â¤¯¤·¤¿¤é¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â²Î¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Âè3²ó¡Ú¼ò°æË¡»Ò¤«¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤«¡¢¡ÖÃ¯¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È±½¤¬±½¤ò¸Æ¤Ó¡Ä¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×»×¤ï¤ÌÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦¡Û¤Ç¤Ï¡¢¡ÖLe Couple¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÎÏÃ¤äÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£ÅÄ·ÃÈþ¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤¨¤ß¡Ë1963Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¶À¥»Ô½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯»þ¤«¤é·àÃÄ¤Ë½êÂ°¤··ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£1994Ç¯¤ËLe Couple¡Ê¥ë¡¦¥¯¥×¥ë¡Ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1997Ç¯¤Ë¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×¤¬180ËüËç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¡£2001Ç¯¤«¤é¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¡£¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÇÍÎ³Ú¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡ÖÄ°¤¯Ìô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì45ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼»á¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö²ÖÂ«¤ÈÇ¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÖÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£2008Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Î¾®³ØÀ¸¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡ÖOMOIYARI¤Î¤¦¤¿¡×¤¬Á´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²Î¤ï¤ì»Ï¤á¡¢2010Ç¯¤«¤éÁ´¹ñ¤ò²ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
