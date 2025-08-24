¡ÖÅÄÃæ³Ñ±É¡×¸¢ÎÏ¤Î¸»Àô¤Ï¡Ö¶â¸ËÈÖ¤Î½÷À¡×¤À¤Ã¤¿¡Ä51Ç¯Á°¤Î¡ÈÄ´ººÊóÆ»¡É¤«¤é¡Ö½îÌ±ºËÁê¡×¤òÎáÏÂ¤ËÆÉ¤ß²ò¤¯°ÕµÁ¤È¤Ï
¡¡YouTube¤Ç¡Ö»ä¸ì¤ê¡×¤¬ÈÅÍô¤¹¤ë»þÂå¤Ë¡Ö¾¼ÏÂ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë²¿¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤¤«¡½¡½¡£¡Ø¾¼ÏÂ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÌ¾ºîÁª¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¿·½ñ¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀÐ¸ÍÍ¡»á¤Ë¡Ö¤³¤Î²Æ¤ËÆÉ¤à¤Ù¤3ºý¡×¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ç¤ÏÌøÅÄË®ÃË¡Ø¥Þ¥Ã¥Ï¤Î¶²ÉÝ¡ÙÂôÌÚ¹ÌÂÀÏº¡Ø°ì½Ö¤Î²Æ¡Ù¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¡¦»ù¶ÌÎ´Ìé»á¤ÎÃøºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅÄÃæ³Ñ±É¡×¤½¤·¤Æ¡ÖÄ´ººÊóÆ»¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Û
¢¨¿·Ä¬¼Ò¤ÎYouTube¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÆÉ½ñ¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û¤³¤Î²Æ¤Ï¡Ø¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾ºîÊ¸¸Ë¡Ù¤òÆÉ¤à¡ª¡Ø»ä¸ì¤ê¡Ù¤¬ÈÅÍô¤¹¤ë»þÂå¤Ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï²¿¤ò¸ì¤ë¤Ù¤¤«¡¡ÀÐ¸ÍÍ¡¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¡×¤ÎÆâÍÆ¤òºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÅÄÃæ³Ñ±É¡×ÈëÂ¢¥«¥Ã¥È
Ä´ººÊóÆ»¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«
¡¡3ºýÌÜ¤Ëµó¤²¤¿¤¤¤Î¤Ï½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ¤¬¤ó¤ò´µ¤¤¡¢38ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç1975Ç¯¤ËÀÂµî¤·¤¿»ù¶ÌÎ´Ìé¤µ¤ó¤Î¡ØÎÔ¤·¤±Û»³²ñ¤Î½÷²¦¡Ù¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¤¤¤ï¤æ¤ëÄ´ººÊóÆ»¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï1974Ç¯11·î¤Î¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ìÅÄÃæ³Ñ±ÉÆâ³ÕÂà¿Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Î©²ÖÎ´¤µ¤ó¤Î¡ÖÅÄÃæ³Ñ±É¸¦µæ¡¡¤½¤Î¶âÌ®¤È¿ÍÌ®¡×¤ÈÆ±¤¸¹æ¤Î¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Î©²Ö¤µ¤ó¤ÎÅÄÃæ³Ñ±É¸¦µæ¤ÏÃøÌ¾¤¹¤®¤ë¤Û¤ÉÃøÌ¾¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¦Ä´ººÊóÆ»¤ÎÀè¶îÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢Åö»þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢ÅÄÃæ³Ñ±É¤Î´Ø·¸´ë¶È¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤òÅ°ÄìÅª¤ËÀö¤¤½Ð¤·¡¢Èà¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿ÍÌ®¡¢¶âÌ®¤¬¤¬¤¦¤´¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¿·Ê¹Åª¤ÊÄ´ººÊóÆ»¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½Âå¤Ç¤â¡¢¡Ö¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÄ´ººÊóÆ»¤¬ÂçÀÚ¤À¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÄ´ººÊóÆ»¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤¦Ä´ººÊóÆ»¤È¤ÏÎ©²Ö¤µ¤óÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦É÷Ä¬¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤ËÎ©²Ö¤µ¤ó¤ÎÅÄÃæ³Ñ±É¸¦µæ¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤Ä´ººÊóÆ»¤Ç¤¹¤·¡¢µ¬ÈÏÅª¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢º£ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ºÙ¤«¤¯ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀµµÁ´¶¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤·ÀèÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤âÆÉ¤á¤Þ¤¹¡£
¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¤È¤¤¤¦¹ñÌ±»¨»ï¤Ç¡Ö»¨»ï¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»¨»ï¤Ê¤ó¤Æ¿·Ê¹¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÆóÎ®¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤À¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÄ´ººÊóÆ»¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ê¡¢¤«¤Ä¸åÀ¤¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¿ÈÆâ¡×
¡¡°ìÊý¡¢»ù¶Ì¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤òÄ´ººÊóÆ»¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë»¿ÈÝ¤Ï½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤âÄ´ººÊóÆ»¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºîÉÊ¤Î¹½À®¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ³Ñ±É¤Î¸å±ç²ñ¡¦±Û»³²ñ¤Î¶â¸ËÈÖ¤À¤Ã¤¿½÷À¨¡¨¡º´Æ£¾¼¡Ê¸å¤Ë¾¼»Ò¤È²þÌ¾¡Ë¤¬³Ñ±É¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ê¤¼¿®Íê¤µ¤ì¡¢¸¢ÎÏ¤ÎÃæ¿õ¤ò°®¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¿ÍÊª¥ë¥Ý¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¼þÊÕ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í´ÖÁü¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¥ë¥Ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÄÃæ³Ñ±É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸¢ÎÏ¤È¤Ï²¿¤«¡¢¸¢ÎÏ¤Î¸»Àô¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë½É¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î²áÄø¤³¤½¤¬Ä´ººÊóÆ»¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÎ©²Ö¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Ø¤Î¶½Ì£¡×¤¬1¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©²Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Ç¸À¤¨¤ÐÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄ´ººÊóÆ»¤Ç¡¢»ù¶Ì¤µ¤ó¤Ï¶â¸ËÈÖ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£É÷¤Ë¸À¤¨¤Ð¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¸Ç¤á¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ëÎ©²Ö¤µ¤ó¤Î¼êË¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ù¶Ì¤µ¤ó¤Ï¼èºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¯¥È¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¾ð½ïÅª¤Ê½ñ¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¼þ°Ï¤Çº´Æ£¥Þ¥Þ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ³Ñ±É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸¢ÎÏ¤Î¸»Àô¤Ï¤Þ¤µ¤ËÈà½÷¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¿ÈÆâ¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ù¶Ì¤µ¤ó¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¿Í´Ö¤ò¡ÖÅÄÃæ³Ñ±É¡×¤È¤¤¤¦¶¦Æ±ÂÎ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¿ÈÆâ¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¿ÈÆâ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸¢ÎÏ¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»ù¶Ì¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥ë¥Ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î¤³¤È¤òßÕ¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÃæ³Ñ±É¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¯¼£²È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë°ì¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀ¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸¢ÎÏ¤Î¤¢¤êÊý¡¢¿Í´Ö¤Î¤¢¤êÊý¤ÎËÜ¼Á¤ò¤¨¤°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Î©²Ö¤µ¤ó¤ÎÏÀÍý¤Ç¸À¤¨¤Ð¤È¤Ë¤«¤¯¶â¤³¤½¤¬¸¢ÎÏ¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ë¡£³Î¤«¤ËÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ê¤Î¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤âÂ¾Êý¤Ç¿Í´Ö¤Ï¤ª¶â¤À¤±¤ÇÆ°¤¯¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Èà½÷¤Î¤è¤¦¤ËÀäÂÐ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Î¿ÈÆâ¡×¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÅÄÃæ³Ñ±É¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³Ñ±É¤Î¸ÉÆÈ´¶¤È¤Ï
¡¡¾®³Ø¹»Â´¶È¤È¤¤¤¦³ØÎò¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÄÃæ³Ñ±É¤Ë¤ÏÍÎÏ¤Ê³ØÍ§¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÌ¾Âç³Ø¤ò½Ð¤¿À¯¼£²È¤Î¤è¤¦¤ËÍÎÏ¤Ê·ì±ï¼Ô¤â¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´±Î½¤È¤«Âç´ë¶È¤Ë³ØÍ§¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¼Â¶È¤ÎÎÏ¡¢¶â¤ÎÎÏ¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤òº£¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç°ìÈ¯Åö¤Æ¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ÖÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡×¤¬¡¢·Ð±Ä¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤ËÅ¾¿È¤·¤ÆÁíÍý¤òÌÜ»Ø¤¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ³Ñ±É¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¼þ°Ï¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÉÆÈ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Â¾¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¿Æ¤¬À¯¼£²È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅìÂçÂ´¤Ç´±Î½¤¬Í§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆºÇ½é¤«¤éÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬°ã¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤³Ñ±É¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¸ÉÆÈ´¶¡¢¤½¤Î¸ÉÆÈ¤ò¿ÈÆâ¤Ç¸Ç¤á¤Æ¡¢Ëä¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¼óÁê¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯²áÄø¡Ä¡Ä¡£»ù¶Ì¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼èºà¤ò¤·¤ÆÆÉ¤ß²ò¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÅÄÃæ³Ñ±É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¶â¸ËÈÖ¤Ç¤¢¤ëº´Æ£¾¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Î©²Ö¤µ¤ó¤¬¡ÖÍý¡×¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢»ù¶Ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾ð¡×¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£»ù¶Ì¤µ¤ó¤Ïº´Æ£¤ÎÂ¸ºß¤¬ÅÄÃæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°ìÊý¤Ç¸å¤í¤á¤¿¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¿Í´Ö½¤¤¡×¤È¤³¤í¤â¡¢Æ±¤¸¼èºà¼Ô¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¾ð¡×¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄ´ººÊóÆ»¤Ï¤É¤³¤«·Ú¤¯¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÍý¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¿Í´Ö¤ÏÉÁ¤¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¾ð¡×¤Î·ÏÉè¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡Á°ÊÔ¡Ö¡ØNHK¤é¤·¤µ¡Ù¡Ø¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê»ö¼Â¡Ù¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¡ÄYouTube¤Ç¡Ø»ä¸ì¤ê¡Ù¤¬ÈÅÍô¤¹¤ë»þÂå¤Ë¡Ø¾¼ÏÂ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë²¿¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤¤«¡×¤Ç¤ÏÌøÅÄË®ÃË¡Ø¥Þ¥Ã¥Ï¤Î¶²ÉÝ¡ÙÂôÌÚ¹ÌÂÀÏº¡Ø°ì½Ö¤Î²Æ¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÎáÏÂ¤ËÆÉ¤ß²ò¤¯°ÕÌ£¤òÀÐ¸Í»á¤¬¸ì¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô