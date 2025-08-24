¡ÖNHK¤é¤·¤µ¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê»ö¼Â¡×¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¡ÄYouTube¤Ç¡Ö»ä¸ì¤ê¡×¤¬ÈÅÍô¤¹¤ë»þÂå¤Ë¡Ö¾¼ÏÂ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë²¿¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤¤«
¡¡ºòº£¡¢À¯¼£²È¤¬YouTubeÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡È¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¡É¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¡Ö»ä¸ì¤ê¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀÐ¸ÍÍ¡»á¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤³¤½³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÀÐ¸Í»á¤Ë¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾ºî3ºý¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃíÌÜ¤Î¾¼ÏÂ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿À¿ñ¤È¤Ï
NHK¤é¤·¤µ¤È¤Ï°ã¤¦
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤¤¤ÄÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¡£Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ð¤â¤Ã¤È¸Å¤¯¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤·¤¢¤¿¤ê1960Ç¯Âå¡Á80Ç¯Âå¤¬ºÇ¤â¶½Ì£¿¼¤¤»þ´ü¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£½ÐÈÇ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹¤¯¸À¤¦¤ÈÊ¸·Ý¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î8·î¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡Ø¾¼ÏÂ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÌ¾ºîÁª¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¿·½ñ¡Ë¤Ç¡¢¾¼ÏÂ100Ç¯¡¢Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ËÀï¸å¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾ºî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤ò²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤3ºý¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤¬¤¤¤ÞÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º°ìºýÌÜ¤ÏÌøÅÄË®ÃË¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Þ¥Ã¥Ï¤Î¶²ÉÝ¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌøÅÄ¤µ¤ó¤ÏNHK½Ð¿È¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏNHK¤Î¼Ò²ñÉôµ¼Ô»þÂå¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£1966Ç¯¤ËÅìµþÏÑ¤ËÄÆÍî¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°727·¿µ¡¤Î»ö¸Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åö»þÂ¿È¯¤·¤¿3·ï¤ÎÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤ò°·¤Ã¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢1972Ç¯¤ËÂçÂðÁÔ°ì¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£NHK¤Îµ¼Ô¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¤âNHK¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëNHK¤é¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÅÁ¤¨Êý¨¡¨¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¹Å¤¤É½¾ð¤Ç»ö¼Â¤òÃ¸¡¹¤È¹ð¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¨¡¨¡¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤ê¼èºàÂÐ¾Ý¤ËÆùÇö¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤Æ¤¤¿ÏÃ¤¬Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ®Ã×¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢NHKÆâ¤Ç¤Î¼èºà¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Þ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎÌøÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Ò²ñÉô¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÍ··³µ¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£Í··³¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃÄê¤ÎÃ´Åö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Çµ¯¤¤¿Èô¹Ôµ¡»ö¸Î¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊâ¤¤¤Æ·×Â¬¤·¤í¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¤º¤Ã¤È¾Ü¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¹Ò¶õ´Ø·¸¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Î¼ã¤¤µ¼Ô¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯²áÄø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤ÏÌøÅÄ¤µ¤ó¤¬¸å¤ËNHK¤ÇÍ··³¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌÚÂ¼ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È»Å»ö¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë»ö¸Î¸½¾ì¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ò¾å»Ê¤Ç¤¢¤ëÌøÅÄ¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ºÇËÊÒ¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ó»¶¤Ã¤¿¤«¸½¾ì¤ò1Êâ1ÊâÊâ¤¤¤Æ·×Â¬¤·¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð²¿¤«¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Îµ÷Î¥Èô¤Ó»¶¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÇÂ¬¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤»þÂå¤À¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ªÁ°¤ÎÊâ¿ô¤ÈÊâÉý¤ÇÂ¬¤ì¤È¸À¤ï¤ì¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤Î¾ÜºÙ¤ÊÉÁ¼Ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì´¶³Ð¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤µ¼Ô¤Î¼êË¡¤¬¡¢¡Ø¥Þ¥Ã¥Ï¤Î¶²ÉÝ¡Ù¤Ë¤Ï¿§Ç»¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌøÅÄ¤µ¤ó¤ÏÌµµ¡¼Á¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¶Ä¡¹¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ê¸³ØÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤Î´Ö¤Ë¡¢¿·¤·¤¤É½¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åö»þ¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼ÂÏ¿¾®Àâ¡×¤¬°ì¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤â¡Ö´Ö¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïµ¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡á¼ÂÏ¿¤Ê¤Î¤«¡¢¥Î¥Ù¥ë¡á¾®Àâ¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²¿¤òÁÏºî¤·¤¿¤«¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÌäÂê°Õ¼±¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤òÃ±¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÊóÆ»¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡Ø¥Þ¥Ã¥Ï¤Î¶²ÉÝ¡Ù¤Ï¤â¤Ã¤È¿·¤·¤¤¡ÖÃæ´Ö¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö·èÄêÅª¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡×
¡¡2ºîÌÜ¤ÏÂôÌÚ¹ÌÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¡Ø°ì½Ö¤Î²Æ¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø°ì½Ö¤Î²Æ¡Ù¤Ï¡¢1981Ç¯¤Ë¿·Ä¬¼Ò¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÇÅìÍÎ¥ß¥É¥ëµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¥«¥·¥¢¥¹ÆâÆ£¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó´ÙÍî¸å¤Î¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡×¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âËÛÁö¤¹¤ë¡Ö»ä¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÂôÌÚ¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤ËÜ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö·èÄêÅª¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¡¢¥«¥·¥¢¥¹ÆâÆ£¤¬²ÚÎï¤ËÉü³è¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂôÌÚ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥«¥·¥¢¥¹ÆâÆ£¤¬Éü³è¤¹¤ëÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç·ë¶É¤Î¤È¤³¤íÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÉé¤±Êý¤¬·àÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤âÎÏÉÔÂ¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ»æ¤Ê¤é¤Þ¤º·ÇºÜ¤µ¤ì¤º¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ç¤â·ë²Ì¤¬ºÜ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡£ÀìÌç»ï¤¬Â¿¾¯¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ä¤¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»ö¼Â¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È²¿¤Î¥É¥é¥Þ¤â¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤´¤¯¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê»ö¼Â¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÂôÌÚ¤µ¤ó¼«¿È¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥·¥¢¥¹ÆâÆ£¤ÎÆâÌÌ¤òÉÁ¤¡¢ºÆÀï¤ò²Ì¤¿¤¹¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¿¤«»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ÎÇØ·Ê¤ä¸¶°ø¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼êË¡¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡Ø°ì½Ö¤Î²Æ¡Ù¤ÏµÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ö·ï¤Ïµ¯¤¤Æ¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢µ¯¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÂôÌÚ¤µ¤ó¤È¥«¥·¥¢¥¹ÆâÆ£¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ì©ÀÜ¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¨¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î4¿Í¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥«¥·¥¢¥¹ÆâÆ£¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¡ÖÇ®¸»¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÁª¤ÓÊý¤â·è¤·¤Æ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥·¥¢¥¹ÆâÆ£¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÀ¤³¦¤Î¿Í´Ö¤â¤½¤ì¤Û¤É´Ø¿´¤Ï¹â¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢ÂôÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤³¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¡Ö²¿¤«¡×¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¸ì¤ê¡×¤¬ÁýÉý¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡SNS¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¶áÇ¯¡¢¡Ö»ä¡×¤¬ÈÅÍô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤Ï¤³¤¦¤À¡¢»ä¤ÎÊª¸ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬SNS¤äYouTube¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½½Ð¤·¡¢¥¦¥§¥Ö¶õ´Ö¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¸ì¤ê¡×¤¬ÁýÉý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¡Ö»ä¸ì¤ê¡×¤Ë¤Ï¡¢»ä°Ê³°¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¿¼¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡Ø°ì½Ö¤Î²Æ¡Ù¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂôÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Àõ¾Â°ð¼¡Ïº°Å»¦»ö·ï¤òÉÁ¤¯¡Ø¥Æ¥í¥ë¤Î·è»»¡Ù¤ò¡Ö»ä¡×¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤´°Á´»°¿Í¾Î¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂôÌÚ¤µ¤ó¤ÏºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡ÖÊýË¡¤Îºî²È¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂèÆó¼¡ÂçÀï¤«¤éÅ¨¹ñ¤ÎÃæ¹ñÂçÎ¦¤Ë¡ÖÌ©Äå¡×¤È¤·¤ÆÀøÆþ¤·¤¿¼ã¼Ô¤òÉÁ¤¯¡ØÅ·Ï©¤ÎÎ¹¿Í¡Ù¤Ï¡¢°ì¿Í¾Î¤È»°¿Í¾Î¤ò¹ª¤ß¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÂôÌÚ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï°ì¿Í¾Î¤ÇÉÁ¤¯¡¢»°¿Í¾Î¤ÇÉÁ¤¯¤Ê¤ÉÊýË¡¤ÎÅ°Äì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤µ¤é¤ËÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿Í¾Î¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¡Ö¼«Í³¤Ë½ñ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¶ÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤Ë½ñ¤Êý¡¢ÊýË¡ÏÀ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«³ÐÅª¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂôÌÚºîÉÊ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¨¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
