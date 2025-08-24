¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Öº£Æü¤â²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡×°¦¸¤¥È¡¼¥¯Ãæ¤Î¡ÈÉ¿ÊÑ¡É¤Ë¡Ä²ÃÆ£¹À¼¡¤é¤¢Á³¤â¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê42¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ê¸å11¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°¦¸¤¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°¦¸¤¡Ö¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¿¿¼ÅÄ¡£¡Ö¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸¤¤ÎT¥·¥ã¥ÄÃå¤Æ¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î»Ò¤Î¡£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤½¤Î¸¤¤ÎÊÁ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤È¤«¡¢¥Ð¥Ã¥°¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¡¢Å®°¦¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËèÆü¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¼ÅÄ¡£¡Ö¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¡È¤¢¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¡£º£Æü¤â²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤È°¦¸¤¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤òºÆ¸½¡£
¡¡¿¼ÅÄ¤ÎÉ¿ÊÑ¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤Ø¤ó¡Ë¤Ö¤ê¤Ë¡¢MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤â¡Öº£¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÞ¤ËÂç¤¤ÊÀ¼½Ð¤¹¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¢Á³¡£¿¼ÅÄ¤â¡Ö»ä¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ë¡×¤È¤â¤é¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¡¢¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¡È¤¦¤ï¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¤Ê¤ó¤«¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤³¤Î¿²ÊÊ¤Ï²¿¤Ç¤·¤å¤«¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤ÈÆÍÁ³¡¢¤ï¤ì¤ËÊÖ¤ê¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤¬²þ¤á¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êËþÂ¤Ç¤¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¸½ºß¡¢TBS¥É¥é¥Þ¡Ö½éÎøDOGs¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿¼ÅÄ¡£¥É¥Ã¥°¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹Ä¹¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸¤¤¬·ë¹½¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡È¤¤¤¤»Ò¤Ç¤·¤å¤Í¡É¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«µÞ¤Ë¤³¤¦¡Ä¡×¤È¸½¾ì¤Ç¤â¸¤¹¥¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£