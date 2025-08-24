リーズ指揮官「深刻な怪我でないことを願っている」後半交代のMF田中碧は前半途中に右膝テーピング治療…原因は序盤の接触か
[8.23 プレミアリーグ第2節 アーセナル 5-0 リーズ]
日本代表MF田中碧が所属するリーズは23日、プレミアリーグ第2節で強豪アーセナルと対戦し、0―5で大敗した。田中は先発出場したものの、前半に右膝を痛め、後半13分に交代を余儀なくされた。
昇格組のリーズに、昨季プレミア2位のアーセナルの壁は高かった。序盤こそ積極的にプレスをかけたが、次第に主導権を握られ、防戦一方の展開に。前半だけで3失点を喫し、後半にも追加点を許した。昨季EFLチャンピオンシップ(2部)を制して昇格したものの、プレミアの厳しさを痛感させられる試合となった。
田中も苦しい時間が続いた。4-3-3の右インサイドMFで先発したが、相手の激しい寄せに苦しみ、ボールを持ってもなかなか前を向けなかった。アーセナルは田中をキーマンと見なし、イングランド代表MFデクラン・ライスを中心に徹底したマークを敢行。ボールを持つと素早く圧力をかけられ、持ち味のテクニックやしなやかな動きを発揮する場面は限られた。開幕戦のエバートン戦では攻守に奮闘してマン・オブ・ザ・マッチに輝いたが、この日は力を出し切れなかった。
影響したのは怪我だろう。前半27分、田中はテクニカルエリアで右膝の治療を受け、以降はテーピングを巻いてプレーを続行。しかし時間が経つにつれボールに絡む回数は減り、チームが4失点目を喫した直後の後半13分に交代となった。
田中は前半4分にFWビクトル・ギェケレシュ、同5分にもDFガブリエル・マガリャンイスと相次いで接触。この直後に右膝裏を気にするそぶりを見せており、試合序盤ですでに負傷していた可能性がある。
試合後、ダニエル・ファルケ監督は「前半のタックル後、田中は右膝のMCL(内側側副靱帯)に問題を抱えた。それでもプレーを続けられたのはポジティブな兆候。診断結果が悪くなく、深刻な怪我でないことを願っている。だが、心配な部分もある。精密検査で確認する必要がある」と説明した。
田中は試合後、取材に応じず無言でスタジアムを後にした。右膝の状態は今後の検査で判明するが、26日のリーグ杯シェフィールド・W戦、30日のプレミアリーグ・ニューカッスル戦の出場は微妙な状況となった。
■リーズと田中碧の課題
開幕戦のエバートン戦で、リーズは54.4%のボール保持率を記録した。優勢に試合を進める中で、田中も積極的なプレスや豊富な運動量で存在感を示した。だがアーセナル戦での保持率は32.5%にとどまり、日本代表MFは守備に奔走する時間が増加。ボールを受けても、相手の強度の高いプレーに苦しめられた。
昨季2部では、リーズは大半の試合で相手を上回るボール保持率を誇った。しかし、世界最高峰のプレミアリーグでは事情が異なる。相手にボールを握られる展開でどう戦うか、インテンシティの高いプレスや寄せにいかに対応するか。リーズと田中にとって、今後の大きな課題となる。
(取材・文 田嶋コウスケ)
試合序盤はテーピングなしでプレーしていた
