わたしは一般的な肩書としてはギタリストとして日頃活動しているのですが、音楽家としてだけでなく、実は子どもたちの自殺防止の活動もライフワークとして行っています。ギターを持って、学校などに道徳の授業として出張公演に出向いています。年間300回ほどの公演数ですからギネスの方から問い合わせがあり世界一だと言われて自分でも驚いたのですが、毎日全国を飛び回っています。



令和5年の自殺者は2万1837人。そのうち小中高生は513人でした。日本は先進国の中で最も自殺者の多い国で、近年その数は増加しています。未来を担う子どもたちが自ら命を絶つということほど、悲しいことはありません。わたしどもはそういった子どもたちが少しでも減るよう、日々国民運動として活動をしています。



元東京都知事の石原慎太郎さんはご存命のときに、いじめ自殺防止対策として「命の電話」をやっておられました。石原さんから「自殺防止に関する映画をつくるから、高谷さん、サウンドトラックをつくってよ」と音楽家のわたしに連絡があったことがこの活動に携わるきっかけでした。大変重く重要なテーマを扱うわけですから、石原さんとは本音で何度も白熟した議論をし、議論を重ねるうちに「そんなに言うならもう君が映画をつくれ」という無理難題を言われ、わたしが映画をプロデュースすることになったのです。そうして自殺防止映画『大震災の超克・生命の輝き』というものをつくりました。



石原さんの企画ということもあり、衆議院と参議院の会館で試写会を行い、多くの人が来られました。劇場公開せずにDVD化したのですが、今から15年前のDVDが売れなくなってきていた時代に、10万枚も売れたのです。都庁の電話も鳴りっぱなし。それぐらいインパクトが大きな映画でした。



しかし、こんなに労力をかけて心象に訴えるものをつくっても、苦しんでいる人は個人によって事情が違うので、救える人たちは限られている。そのことに非常に虚しい気持ちになりました。そうして別の方法を探ったときに、漫画で実態を生々しく表現したものを集められたらと思いつき、漫画を募集することにしたのです。結果ものすごい数の漫画がわたしたちの元に集まりました。



この中から、いじめの乗り越え方に焦点を当てて、良いと思った漫画を選ぼうということになって、石原さんと、『銀河鉄道999』の作者・漫画家の松本零士さんと、わたし3人で全ての作品を読みました。この〝乗り越え方〟が一つの答えとして、悩んでいる人に役立つのではと思ったのです。最終的に5作選んだのですが、3人一致で同じ作品を選んでいました。



現在は啓蒙ポスターなども集めていますが、子どもたちだけでなく、昔いじめられた経験で大人が送ってくることもあれば、78歳の方が何十年前のことをずっと覚えていて送ってくるということもあります。そういう皆さんのたくさんの想いを預かって、それを力に直接学校に行き、子どもたちへの啓発活動を行っています。



石原さんは、アーティスティックなマインドや文学性があるので、相手の心の痛みを感知する感性をお持ちで、そういう思いがあるからこそできた都政だったと思います。



今はそういった方々はなかなか少ないと思う今日この頃ですが、わたしは石原さんと一緒に真剣に向き合った思い出を糧に、これからも活動を続けていきたいと思います。

