ÂÀÅÄ¸÷¡¡¥ª¥ó¥«¥¸¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í2¿Í¤¬ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¡¡¡Ö¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡×¤Ç²þ¤á¤ÆÀ¸Êó¹ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍËÁ°9¡¦54¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤Î·Ý¿Í2¿Í¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤Ï19Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤«¤é½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½êÂ°·Ý¿Í2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¼«¤é½ÐÆ¬¤·¤ÆÊÛ¸î»Î¤òÈ¼¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¡Öº£¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤¬¡Ë¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¤Î¤âÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤Ê¤ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤«¤é½ÐÆ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖËÍ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢Åö½éÌ¾Á°¤ò¸øÉ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¡£¡Öº£²ó¤Î2¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ä¥Ä¡£¸ø±×À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡Êµ¿Ìä¡Ë¡£¤½¤ì¤òÌ¾Á°¤È¼Ì¿¿¤¬¥Ð¥ó¤È½Ð¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡£¼ÂºÝ¤ËÊüÁ÷¶É¤È¤«¤â¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¡ËCM¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡È¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¡É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤ÎÊÕ¤â¥Þ¥¹¥³¥ß¤â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£