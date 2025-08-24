±Æ¤ÎMVP¤Ï»åÃ«Å¯ÏºÈ¬ÃÊ¡ª¡©¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡õ¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë²òÀâ¤ËÍý»ö¤Î´é¤â¡ÄÂç³èÌö¤Ã¤×¤ê¤Ë¡ÖÍÇ½¤¹¤®¤ë£÷¡×È¿¶ÁÂ³¡¹¡¿¾´ý¡¦ABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025
¡¡±Æ¤ÎMVP¤ÏÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¾ïÌ³Íý»ö¤¬³ÍÆÀ¡ª¡©¾´ý³¦¤ÎÁá»Ø¤·ÃÄÂÎÀï¡ÖABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×·è¾¡Àï¡¢¥Á¡¼¥àÆ£°æ ÂÐ ¥Á¡¼¥àÅ·É§¤¬8·î23Æü¡¢Åìµþ¡¦¾´ý²ñ´ÛÆâ¤ÎÆÃÀß¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢º´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê37¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥àÅ·É§¤¬¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î5¡¼4¤Ç¾¡Íø¤·½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£·è¾¡Àï¤Î²òÀâ¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Á¡¼¥àËÅç¤Î»åÃ«Å¯ÏºÈ¬ÃÊ¡Ê36¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë²òÀâ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾ïÌ³Íý»ö¤È¤·¤ÆÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤âÃ´Åö¡£È¬ÌÌÏ»ç¾¤Î³èÌö¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´ÓÏ½¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡È»åÃ«¾ïÌ³Íý»ö¡ÉÅÐ¾ì¤Î½Ö´Ö
¡¡»åÃ«È¬ÃÊ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ç¥Á¡¼¥àËÅç¡Ø´ØÀ¾»°½Æ»Î¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È4¤Ë¹×¸¥¡£¤Þ¤¿¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Îº£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Î¾ïÌ³Íý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢´ý»Î¤È¤·¤Æ¡¢¾´ý³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¤«¤¸¼è¤êÌó¤È¤·¤Æ¡¢·ãÌ³¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¶É¤Î²òÀâ¤òÃ´Åö¡£¥Á¡¼¥àÆ£°æ¤È¥Á¡¼¥àÅ·É§¤ÎÂç·ãÀï¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ËµÚ¤Ó¡¢Á´9¶É¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤«¤Ä¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê²òÀâ¤òÆÏ¤±Â³¤±¤¿¡£
¡¡Î¾·³¤ÎÀï¤¤¤Ï¥Á¡¼¥àÅ·É§¤¬5¡¼4¤ÇÀ©¤·¡¢½é¤Î±É´§¤ò³ÍÆÀ¡£»åÃ«È¬ÃÊ¤ÎÄ¹¤¤°ìÆü¤â¤è¤¦¤ä¤¯½ªÎ»¡Ä¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢É½¾´¼°¤ËºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡ª¡©¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢º£ÅÙ¤Ï¾´ýÏ¢ÌÁ¤Î¾ïÌ³Íý»ö¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÅ·É§¤Ø¤ÎÍ¥¾¡ÌÜÏ¿Â£Äè¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»åÃ«Íý»ö¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÅ·É§¤Î³§ÍÍ¡¢Í¥¾¡ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î¹µ¼¼¤äÍ½ÁªÂÐ¶É¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂÎÏ¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹ÖÉ¾¡£¤·¤«¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Î¥Á¡¼¥àÅ·É§¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Ç¾Î¢¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿¤«¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¶¯¤µ¤Ï¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¼«µÔÅª¤Ë¥Á¡¼¥àÅ·É§¤Î¶¯¤µ¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¬ÌÌÏ»ç¾¤Î³èÌö¤Ç·è¾¡Àï¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿»åÃ«È¬ÃÊ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÍÇ½¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö¥À¥Ë¡¼Æ¯¤¤¹¤®¤è¡×¡Ö¥À¥Ë¡¼¤ªÈè¤ì¡×¡Ö¥À¥Ë¡¼¤Ë¤â²òÀâMVP¤ò¡×¡Ö¤¤¤è¤Ã¡ªÍý»ö¡ª¡×¡Ö¥À¥Ë¡¼¤É¤ó¤À¤±ÍÇ½¤Ê¤Î¡×¡Ö¥À¥Ë¡¼¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡ª¡×¤ÈÂ¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡¡Âè1¡¢2²ó¤¬¸Ä¿ÍÀï¡¢Âè3²ó¤«¤éÃÄÂÎÀï¤Ë¤Ê¤êº£²ó¤¬8²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼´ý»Î7¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢2¿Í¤º¤Ä¤ò»ØÌ¾¡¢3¿Í1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¡£»Ä¤ê1¥Á¡¼¥à¤Ï»ØÌ¾Ï³¤ì¤·¤¿´ý»Î¤¬3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿3¿Í¤¬¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¡¢Á´8¥Á¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Í½Áª¤Ï4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä2¥ê¡¼¥°¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÀï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ5ËÜÀè¼è¤Î9ËÜ¾¡Éé¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂÐ¶É¤Ï»ý¤Á»þ´Ö5Ê¬¡¢1¼ê»Ø¤¹¤´¤È¤Ë5ÉÃ²Ã»»¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
