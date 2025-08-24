◇プロ野球セ・リーグ 巨人4ー1DeNA（23日、東京ドーム）

初回の打席でプロ2年目にして初めての規定打席に到達した巨人の泉口友汰選手。「いいときも悪いときも阿部監督が使い続けてくれたので、この規定打席到達があると思う。しっかり感謝しながら、残り試合あるので、これからもチームに貢献できるように頑張っていきたいです」と語りました。

コンスタントに打ち続けている泉口選手は一時首位打者にも躍り出ました。好調不調の大きな波がない理由を聞かれると「なんでなんですかね、今年は結構、シーズン中もしっかりトレーニングして、食事も食べるようにして、体重をキープできているのは一つの要因かなと思います」と分析しました。

体重キープのために意識しているのは「バランスのいい食事をとること」。去年は「自分に負けてました」と、偏った食生活があったことを認め、今年はバランスのいい食事に加え、好きな“シュークリーム”も今年は休み前や特別頑張ったときのご褒美としてのみ食べていることを明かしました。

「自分に負けない」という気持ちはトレーニングにも結びついているようで、「今年はトレーニングしんどいな、というときでもやっておいた方がいいなと思える」と続けました。

とにかくその日その日の試合でチームに貢献することを考えていると締めくくった泉口選手。この日は4打数2安打1打点で打率を.286にあげています。