子どもって悪気なく失礼なことを言ってくることも。親として叱ったりフォローするならまだしも、一緒になって笑ってくるママ友もいるようで？ 今回は、「失礼なママ友と子どもに言い返した話」をご紹介します。

おばさんは何でそんなに太ってるの？

「幼稚園に子どもをお迎えに行くと、絶対に話しかけてくる男の子がいるんです。その子はけっこう失礼なことを言う子で、正直言うとちょっと苦手なタイプ……。

ある日、その男の子から『おばさんは何でそんなに太ってるの？』と大声で言われました。近くにその子のママがいたけど、叱ったりフォローもせず一緒になって笑ってるから腹が立って。『おばさんは料理上手だから美味しいご飯をいっぱい食べてるんだ。いいでしょー』と笑顔で返しておきました。

以前、その子のママが『料理が苦手でレトルトばかり使っている』と話していたので、精一杯の嫌味のつもり。その子が『どんなご飯食べてるの？』と聞いてきたので、得意料理を次々と言っていったら『美味しそう！』『僕も食べたい！』と興味津々。だけどね、君のママは料理が苦手だから作れないと思うよ。案の定、そのママは気まずそうにしていました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 子どもが人の容姿をバカにするような発言をしたのに、一緒になって笑っているなんてありえませんね……。料理上手アピールでさりげなくマウントをとったママさんの勝利です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。