¡ÚÄÔ´õÈþ¡¦Ä¹½÷¡Û´õ¶õ¡¡¡Ö¤É¤¢¤Ã¤×¡×¡¡¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤È¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÄÔ´õÈþ¡¦Ä¹½÷¡Û´õ¶õ¡¡¡Ö¤É¤¢¤Ã¤×¡×¡¡¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤¢¤Ã¤×¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÈ±¿§¤Î´õ¶õ¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
´õ¶õ¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤äÉ½¾ð¤Ï¼«Á³¤Ç¡¢¡Ö¸«¤»¤ë¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¤·¤¿¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´õ¶õ¤µ¤ó¤ÎWEB¾å¤Ç¤ÎÃíÌÜ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢8·î24Æü¡¦11»þ00Ê¬¸½ºß¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬114.3Ëü¿Í¡£
YouTube¡Ö´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬68.3Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û