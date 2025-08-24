［戦後８０年］食の記憶＜６＞

戦争中は食料難で甘い物はほとんど口にできなかった。

戦後、おやつが少しずつ食べられるようになり、復興への希望を支えた。

「戦時中、甘い物を食べたという記憶はありません」

そう話すのは横浜市の的場正さん（８７）。戦争が終わり、１９４６年頃に父が進駐軍からもらってきたチューインガムを覚えている。

自宅近くで道路の舗装工事が行われ、米兵が昼夜立ち会っていた。少し英語ができたという父が米兵に熱いお茶を差し入れたところ、お礼にチョコレートとガムをもらってきた。「初めて覚えた英語は『ギブ・ミー・チョコレート』。実際に言ったことはなかったけど。こう言えばチョコがもらえると教えてもらったんだと思います」と的場さん。

それくらい進駐軍の持っているお菓子は知れ渡っていたという。兄姉と３人で分けて食べた初めてのガム。パッケージは白い矢印のデザインで、１枚のガムを一日中かみ続けて、寝る前には枕元に置いて翌日にはまたかんでという生活を３日間続けた。「何もない時代でしたから物珍しくて、うれしかった。今でもあのハッカの味は忘れません」と振り返る。

◇

前橋市の女性（９５）は、パン焼き器で作った大きなドーナツのようなパンが印象的だった。パン焼き器は４６年頃、父が東京・浅草の闇市で買ってきた直径３０センチぐらいの鋳物製で、真ん中が煙突のように突き出ていて、蓋が付いて鍋のようだった。

ふすま（外皮）と一緒にひいた小麦粉を配給で手に入れ、ふくらし粉と甘味料のサッカリン、塩、水を混ぜて煙突の周りにぐるりと回して入れて蓋をして火にかける。しばらくするとおいしそうな香りが立ちこめてくる。逆さにして取り出すと大きなパンの完成だ。そばで見ていた弟や妹たちが「わーい」と大はしゃぎだった。「サッカリンの甘みがあっておいしかった。弟妹たちのうれしそうな顔が最高のごちそうでした」

◇

食べ方を工夫しておやつを楽しんだ人たちもいる。

兵庫県姫路市の女性（８９）は戦後、食べ物がなく、野草を摘んで食べるというような生活だった。そんな中、楽しみだったのが干し柿だ。山には多くの柿がなっていたが、甘い柿は鳥が食べてしまうため、渋柿しか残らない。それでもたくさん取ってきて、皮をむいて干しておけば１か月程度で干し柿として楽しめたという。

併せて楽しんだのが柿の皮だ。実と違って４日ほどで甘くなり、すぐに食べることができたからだ。「普段の食事も十分でないなか、唯一の甘い物で、おいしかった」と平野さん。

大分市の女性（７９）は４歳ぐらいの頃に兄たちと、サツマイモでカラフルな「デコレーションケーキ」を作るのが好きだった。甘い物を普段食べることがなかったが、農家だったため、サツマイモはたくさんあった。ゆでて皮をむいてつぶし、まず黄色のままの土台を作る。食紅などで赤と緑の色をつけた残りのサツマイモで飾り付け、最後に仏壇のロウソクを立てて完成だ。

渡辺さんは「ほんのり甘くておいしかった。次第に豊かになって余裕がでるなかで作ったもの。何よりも家族みんなで食べて楽しかったことを覚えています」と話す。

米国の食料支援などもあって、４８年頃から食料事情は回復していき、朝鮮特需を契機に経済復興が進んでいく。（終わり。この連載は野口季瑛、加藤亮が担当しました）

■サイダーや蒸しパンも

▽東京都清瀬市・女性（８９）「疎開先の群馬県から東京の自宅に戻ってきた日に食べた好物のお汁粉やサイダーが忘れられません。家族が一生懸命、材料を集めてくれたのだと思います。うれしくて胸いっぱいになりました」

▽東京都荒川区・女性（８８）「終戦時は８歳で、学校から帰ってきて作っていたおやつが印象に残っています。サツマイモを薄く切って乾燥させて粉にした『なまがき粉』を使って蒸し器で蒸しパンを作りました。ほんのり甘くてふっくらとしておいしかった。砂糖などが手に入るようになって作らなくなりました」