左利きとして苦労した経験をいかし、左利きの人たちの生活に寄り添う女性がいる。

「左ききの道具店」（岐阜県各務原市）の加藤礼（あや）さん（４６）だ。国内外からこだわりぬいた、左利き専用や左右両用の文房具、キッチン用品といった「左利きの、左利きによる、左利きのための商品」を２００種類以上取りそろえている。（畠山夏実）

国内外から理想の商品

「小さい頃、箸や鉛筆の持ち方を矯正されるのがつらかった」と話す加藤さん。左利きでも使いやすい商品がそろう店を探したが見当たらなかったため、２０１８年の「国際左利きの日」である８月１３日にオンライン販売を開始。２３年には各務原市に実店舗「ときどきストア」を構え、通常は月に４〜５日営業している。

仕入れ先は国内外と、広くアンテナを張って理想の商品を追い求める。刃物のまち・関市からは包丁やハサミ、金属加工で有名な新潟県の燕三条地域からはステンレス製のキッチン用品を仕入れている。

商品を選ぶ時、〈１〉左利き専用にこだわり過ぎない〈２〉実用的で長く使える〈３〉合理的で美しいデザイン――という３点を重視する。

「左利き用はあればラッキーで、あっても地味なデザインが多い」と感じた加藤さんは、ドイツやアメリカから、カラフルでユニークなデザインで、さらに左利きでも使いやすいハサミやトランプなどを仕入れた。

人気の手帳、日付が右側

人気商品は手帳で、日付が右側にあったり、日ごとの記入欄とメモ欄が一般的な手帳と逆になっていたりと、左利きの人に使いやすいレイアウトになっている。

「ホッキョクグマはみんな左きき」という言い伝えにちなんで、同店では「しろくま」がデザインされた手ぬぐいやクリアファイル、便箋などオリジナルグッズもそろえ、好評だという。

購入者からは「左利きのままでいいんだと思えた」「こういうお店を探していた」という感謝の電話や手紙が届く。加藤さんは「みんなに、より楽しく気持ちのいい生活を送ってもらえたらうれしい」と来店を呼びかけていた。

◇

今後の実店舗（各務原市蘇原沢上町４の５の３１）の営業日は今月３０日、来月１、９、１７、２０、２２、２６、２７日。新商品や営業日などの最新情報はウェブサイト（https://hidari-kiki.jp/）やＳＮＳで公開している。