JR·ÝÈ÷Àþ¤ÎÂ¸Â³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¤ÎÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ÝÈ÷Àþ¤ÎÂ¸Â³¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤í¤¦¤È¹ñ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¶¨µÄ²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥ä¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï10·î14Æü¤«¤é¤Ç¡¢¿·¸«ーÈ÷¸åÍî¹ç´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
²¼¤ê¤Ï¸á¸å6»þ20Ê¬¿·¸«È¯¤¬6»þ51Ê¬È¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É2ËÜ¤¬ÊÑ¹¹¡£¾å¤ê¤Ï¡¢¸áÁ°5»þ22Ê¬Åì¾ëÈ¯¤¬6»þ19Ê¬È¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É·×3ËÜ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤âÄÌ³Ø¡¦ÄÌ¶Ð¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¡¢¶¨µÄ²ñ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï11·î24Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£