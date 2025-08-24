東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出は、２４日で開始から２年となる。

この間、中国は日本産水産物について北海道、岩手など３７道府県からの輸入再開を認めたのに対し、宮城、福島といった１０都県の禁輸を継続した。風評被害も懸念される中で奮闘してきた漁業関係者は、取引先が戻ると期待を高める一方、中国以外の販路開拓も加速させている。（北見支局 佐藤一志、南相馬通信部 薬袋大輝）

米関税交渉で商談に遅れ

「中国の輸入再開が『救いの手』になるかも――」

オホーツク沿岸の北海道紋別市にある水産加工会社「丸ウロコ三和水産」で２１日、従業員１５人ほどが山積みのホタテの殻を次々とむき、貝柱を取っていた。山崎和也社長（５５）は禁輸解除への思いをこう語った。

中国の禁輸措置後、米国への輸出を倍に増やした。だが、今は関税交渉の影響で商談が遅れている。米国では大きな貝柱が好まれるものの、今年は小さめで水揚げもやや減る見通しとともに、関税が１５％課せられることで、購入がためらわれる懸念も募る。

こうした状況に中国へ輸出する申請を済ませたが、検査などの順番待ちがいつまで続くか不透明だ。期待はしつつ「どういう形でどの程度の再開になるか分からない」と不安もある。

岩手県宮古市の水産加工会社は処理水の放出前、スケトウダラを１匹ずつコンピューターで管理し、高い品質と安全性をアピールして年間５０００トンを中国へ輸出していた。禁輸後はアフリカにも販路を開拓し、今年の輸出は昨年の倍以上となる２５００トンに増えた。

ただ、アフリカよりも中国は輸出コストを抑えられる。来年２月の漁期に備えて検査の申請など手続きを進める男性社長（６９）は「苦しい時に支えてくれた取引先への恩義もあるが、中国へ輸出できるのは大きい」と本音をのぞかせる。

市場の転換図る宮城県

一方、禁輸が続く宮城県は市場の転換を図る。仙台塩釜税関支署によると、昨年の県産水産物と水産加工物の輸出額は、５分の１を中国が占めた原発事故前から５６億円減の９７億円。県は米国、東南アジアのほか、商談会を企画するなど日本料理店が多いメキシコへの輸出支援に力を入れる。

処理水放出後、ホタテは北海道産が国内市場にあふれ、県産の価格が大幅下落した。一部でも輸出再開となれば、県産の取扱量や価格が上向く可能性もあり、３０年以上にわたって気仙沼市で養殖する及川淳宏さん（６０）は「国内で販売先が増えればチャンス」と話す。

「禁輸が解けないのは歯がゆい」

「（基準値超の）放射性物質が検出された魚が出荷されることはない。禁輸が解けないのは歯がゆい」。福島県相馬市でアオサ漁を営む遠藤友幸さん（６４）は言う。健康志向が高まる中国でアオサの需要が伸びるとみて、早期の禁輸解除に向けて政府間交渉を求める。

福島県沖で取れた「常磐もの」の代表魚ヒラメは、東京都中央卸売市場の取引価格で２０２４年度平均が１キロ１４７９円となり、処理水放出前の２２年度を１００円超上回った。相馬市の漁師斎藤智英さん（４４）は「処理水放出前は不安だったが、応援して買ってくれる人も多かった」と振り返る。

いわき市内では有志らが５月、「常磐もの輸出推進協議会」を設立。ヒラメの加工品を中東やアジアへ来年から輸出する計画で、代表の小野崎雄一さん（２９）は「常磐ものが福島の宝だと証明したい」と意気込む。