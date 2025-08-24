DAIGO¡Ê47¡Ë¡¢ºÊ¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·²ÈÂ²¤¬¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¤´É×ÉØ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡²Î¼ê¤ÎDAIGO¡Ê47¡Ë¤¬¡¢39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤ò½ËÊ¡¡£É×ÉØ¤Î¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û ¡È¥Þ¥Þ»÷¡ÉÄ¹½÷¤È¤Îµ®½Å¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡Ö¤¦¤£¤Ã¤·¤å¡×¤¹¤ëÄ¹ÃË
¡¡2016Ç¯1·î¤ËËÌÀî¤È·ëº§¤·¡¢4ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢1ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëDAIGO¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢Ä¹½÷¤ÎÂ·Á¤ä¡¢¡Ö¤¦¤£¤Ã¤·¤å¡×¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëÄ¹ÃË¤Î¼Ì¿¿¡¢Ä¹½÷¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿ºÌ¤êË¤«¤Ê¤ªÊÛÅö¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯8·î4Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ösummer memories 2025¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ä¹½÷¤È¤Îµ®½Å¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä!!!¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¥Þ¥Þ»÷¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÊ¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼Ì¤ë¼Ì¿¿
¡¡ºÊ¤ÎËÌÀî¤¬39ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î22Æü¤Ë¤ÏX¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡£ËÌÀî¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼Ì¤ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖHAPPY BIRTHDAY TO MY WIFE¡ª39 ¥¹¥Æ¥¤Ê¥±¡¼¥¡£¤¢¤ì¡©ºÊ¤ÈÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ë!! #ºÊ¤ÈÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤¬¤í¤¦¤½¤¯¤ò¿á¤¾Ã¤¹ #²Ð¤Ï¿á¤¾Ã¤·¤¿¸å #ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤£¤Ã¤·¤å¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢ËÌÀî¤¬¡Ö39¡ª¡×¤È¥ê¥×¥é¥¤¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¹¬¤»¤Ê¸÷·Ê¡£Ì¼¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤ÈÂ©»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥à¥Á¥à¥ÁÂ¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·²á¤®¤ë¤´É×ÉØ¡×¡Ö39ºÐ¤À¤±¤Ë39¡Ê¥µ¥ó¥¥å¡¼¡Ë¤«¡¢ÊÖ¤·¥µ¥¤¥³¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë