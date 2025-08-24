¡ÖµÓÄ¹¤Ã¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎÆ´¤ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤ËÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¤É¤è¤á¤¯¡ÖËÍ¤Î¿ä¤·¡×»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤âÈ¿¶Á
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè6ÏÃ¤Ç¡¢¸µIZ*ONE¤Î¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¤¬¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Îý½¬À¸¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖµÓÄ¹¤Ã¡ª¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥æ¥ê¡ÊÁ´¿È»Ñ¤â¡Ë
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¡¢KINKY¡¢KANY¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡¢JLLICK¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Ù¥¯¡¦¥°¥è¥ó¡¢JUSTHIS¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¤À¡ª¡×ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥æ¥ê¤Ë´¿À¼
¡¡¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¤Ï2021Ç¯¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IZ*ONE¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¥æ¥ê¤ÏÎý½¬À¸¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ø¡¢¼¡¤Ê¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹ð¤²¤ë¤¿¤á¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢Îý½¬À¸¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë¡Ö¤ï¤¢¡ª¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤À¤è¡×¡Ö¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤À¡ª¡×¤È¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ë¡£Îý½¬À¸¤Î¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¡Ê21ºÐ¡Ë¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥ó¥æ¡¼¡Ê19ºÐ¡Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¥æ¥ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤¢¤¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖIZ*ONEÂç¹¥¤¤À¤è¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ´¶³´¿¼¤¤¡×¡ÖµÓÄ¹¤Ã¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö·ã¤«¤ï¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¡×¡Ö¤Û¤Ã¤½¡ª¡×¤Ê¤ÉÇ®¤¤È¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë