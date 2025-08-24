幻冬舎の編集者で実業家の箕輪厚介氏との不倫スキャンダルが波紋を広げた旅行系YouTuberの「いけちゃん」が2025年8月23日、騒動以来約1か月ぶりとなる動画を公開した。

「私も闇落ち寸前なのかな、なんならもう闇に落ちてるかも」

箕輪氏といけちゃんをめぐっては、「Smart FLASH」が7月26日に不倫疑惑を報じた。仲むつまじい様子で夜の街を歩くツーショット写真が掲載されたほか、いけちゃんが箕輪氏が妻子と暮らすマンションの近くに新居を借り、密会しているとも伝えていた。

7月27日に公開した謝罪動画では謝罪の上で「今回は活動を続けるという選択をさせてください」と訴えていたが、その後約1か月に渡り、動画の更新などは途絶えていた。なお、箕輪氏は28日に、「うちの妻と相手女性は当事者間で完全に解決しました」とXで報告していた。

いけちゃんは8月23日、「人生もう終わり！！ 大阪西成を"1人で"飲み歩いてみたら・・・」と題した動画を公開し、騒動について語った。

「なんか炎上していろいろ考えたんですけど、やっぱり私、旅に出たいなと思って、気が付いたら西成に吸い寄せられていました。私も闇落ち寸前なのかな、なんならもう闇に落ちてるかも」

そうこぼしつつ、街を歩き始めた。

「もうYouTuberしか道がないんですよ」

動画では「私もね、言いたいことあるの」と切り出し、「ただ今、立場が弱いから言えないんだけど」「私も（公園の）あのステージに行って叫びたいわ」と本音を吐露する一幕も。

声をかけてきたファンには、「あ、今炎上してます」と返答。「なんで？」と驚くファンに、「不倫スキャンダル」と笑いながら応じた。「炎上してる時に視聴者さんに会うのすごい申し訳ないんだけど、でも申し訳ないと同時に安心する」と笑顔を見せた。

また、「なんかみんな意外と『気にすんなよ』とか、『これから頑張れよ』とか。たまに『プライベートもっとしっかりしろよ』みたいな、『変装しろよ』って言ってくる人もいるけど」と優しい声かけも多いとし、「『時が立てば忘れるから大丈夫』ってさっきの人も励ましてくれた」と明かした。

今後については、「ということで動画投稿、これから定期的に続けていきたいなと思います。私はね、言うても『社不』（※社会不適合者）なんで、もうYouTuberしか道がないんですよ。もうYouTuberでずっと死ぬまで頑張っていきたいなと思っています」とした。

活動休止以来、久しぶりの旅行だったとしたいけちゃんは、「旅行の楽しさがあらためてわかりました」とも語った。

休止前は「忙しすぎて、『あ、なんか旅ってツラいな』って最近思ってた」と明かし、「予期せず1か月ぐらいの活動休止期間が訪れたことで、やっぱ旅って意識変わるし、なんか気分転換になるし、すごい楽しいなって今回すごい思いました」という。

いけちゃんは「ちょっと初心を取り戻せてよかったかも。逆に」としつつ、「逆にって思わないと、もうやってられない」との本音ものぞかせた。

これまでの自身について、「てか思ったんだけど、今までの動画さ、私猫かぶりすぎてたんだよね」ともポツリ。「すごく綺麗な投稿してたんだけど」「もう自分らしく、いつものテンションで動画を撮っていきたいと思いますよ」と意気込みを新たにした。

この動画には、「いけちゃんお帰りなさい。この1ヶ月辛かったと思うけどみんな長く生きていたら色々あるよ」「もう自分を変に飾らず、普通に生きる事だな。他人を不幸にさせる事だけはせずに 」など応援の声が寄せられた。一方、「メンタルバケモンで笑った」などの声もある。