»Ô°æ¼ÓÌí¹á¡¢¸µ¡Ö¥â¡¼Ì¼¡£¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÁø¶ø¡ª¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶öÁ³¡×¡ÖÀÄ½Õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ô°æ¼ÓÌí¹á¤¬£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐ¹õºÌ¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¡Ø¡Ä¤â¤·¤«¤·¤Æ¿·´´Àþ¾è¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¡Ø¾è¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¢«¥á¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡¡¶öÁ³²á¤®¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤·²¿¤è¤ê´ò¤·¤¹¤®¤¿¡¡¤¢¤ì¤À¤±¿ôÂ¿¤¤¿·´´Àþ¤ÎËÜ¿ô¡ÄÆó¿Í¤È¤âÁ´¤¯°ã¤¦»Å»ö¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¶öÁ³¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤«¤Ç°ú¤¹ç¤¦¤Î¤«¤Ê¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¡£¼Ì¿¿»£¤í¡Á¤Ã¤Æ¤¢¤ä¤Ã¤Ú¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÐ¹õ¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ÎÀÐÀîÍü²Ú¤Á¤ã¤ó¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶öÁ³¡×¡Ö¤³¤Î¤ªÆó¿Í¡¢ÀÄ½Õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö½é´ü¤Î¥â¡¼Ì¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡×¡Ö´ò¤·¤¤¶öÁ³¤À¤Í¡ª¤³¤ì¤Ï¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Í¡Á¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¡£²¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë»Ô°æ¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£··î¤Î»²±¡Áª¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤éÈæÎã¤ÇÎ©¸õÊä¤·ÍîÁª¡££²£´Ç¯¤Ë·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤·¤¿¤¬¡¢°é»ù¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬º¤Æñ¤Ê¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¼Âà¤·¼êÂ³¤¾å¡Èºß¿¦£±Æü¡É¤È¤Ê¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÏÀ¯¼£³èÆ°¤Ï¹Ô¤ï¤º·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£