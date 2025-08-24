８月２４日の札幌２Ｒ・２歳未勝利（芝１５００メートル＝１２頭立て）は、１番人気のレッドスティンガー（牡、美浦・矢嶋大樹厩舎、父レッドファルクス）が、デビュー２戦目で初勝利を挙げた。半兄レッドゲイルは、ダートの短距離路線でオープンまで出世している。勝ち時計は１分２９秒８（良）。

７番枠からスタートを決めて、スッと３番手へ。そこから道中はリズム良く運び、直線ではしっかりと脚を伸ばして２着のロイヤルスパイアに１馬身１／４差をつけて振り切った。

横山武史騎手は「逃げなくても競馬ができるかなと思っていましたけど、馬群でもすごくうまく折り合って、冷静に走ってくれていました。ただ、気持ちも体もまだまだ若いかなという感じです。初戦から大きく変わった感じはなくて、これからの馬だと思います」と、勝利を振り返った。

矢嶋調教師は「競馬がすごく上手だなと思いました。前に目標を置いてしっかりと折り合い、直線でしっかりと抜け出して本当にいい競馬でした。マイルくらいの路線で（今後の）番組を考えていこうと思っています」と笑顔を見せた。