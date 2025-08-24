¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ä¡¢¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤â¡×2Ï²¤·¤Æ»õ²ÊÂçÆþ³Ø¢ªSKE48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ä¸µ¡È»õ²Ê¥É¥ë¡É¤ÎÌðºîÍµªÆà¤¬¸ì¤ë¡¢¡ÖÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¡×À¸³è¤Î°Õ³°¤Ê»Ï¤Þ¤ê
¡¡¸½ºß¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÆ¯¤¯»õ²Ê°å¤ÎÌðºîÍµªÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢»õÂçÀ¸»þÂå¤ËSKE48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¹ç³Ê¤·¡¢°ì»þ´ü¤Ï»õÂçÀ¸¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤òÎ¾Î©¤·¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£
¡Ú¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë»õ°å¼Ô¤µ¤ó¡Û¸½Ìò»õÂçÀ¸¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆSKE48¤Ç³èÌö¢ª¸½ºß¤ÏÅÔÆâ¶ÐÌ³¤Î»õ²Ê°å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌðºîÍµªÆà¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡Âç³Ø¤Ç¤ÏÊÙ¶¯¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ìðºî¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡¢¤µ¤é¤ËSKE48¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÆñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸½Ìò»õ²Ê°å¤ÎÌðºîÍµªÆà¤µ¤ó¡¡©»³¸µÌÐ¼ù¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¡ÖÇ³¤¨¤Ä¤¾É¸õ·²¡×¤Ë¡Ä»õ³ØÉô¤Ë·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï
¡½¡½¸½Ìò»õÂçÀ¸¤À¤Ã¤¿Ìðºî¤µ¤ó¤¬¤Ê¤¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¼Â²È¤¬¤ª¶â»ý¤Á¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÌðºîÍµªÆà¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢Ìðºî¡Ë¡¡¥Í¥Ã¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤ÈÄ¶Àä¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Á³¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤È¤â¤È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ªÉã¤µ¤ó¤¬·Ñ¤¤¤À´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ìðºî¤µ¤ó¤â¡¢Ëå¤Ç¸µAKB48¤ÎË¨²Æ¤µ¤ó¤âÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤´Î¾¿Æ¤Ï¶µ°é¤ËÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ìðºî¡¡¤â¤È¤â¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¤¤È¤³¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤â¤ä¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÊì¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¥Ó¥·¥Ð¥·¤ä¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÃæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Êì¤Ë¤Ï¡Ö¼õ¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤é¥Ð¥é¿§¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç³¤¨¤Ä¤¾É¸õ·²¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÊÙ¶¯¤»¤º¤Ë¡¢Ì¡²è¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤âÌÜ³Ð¤á¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÀ®ÀÓ¤¬¥Ó¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö½÷»Ò¤Ç¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é»õ³ØÉô¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¤Ê¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Ìðºî¡¡»ä¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¹â¹»¤ÏÃæ¹â°ì´Ó¹»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ëÆü¤ªÊì¤µ¤ó¤È¿ÊÏ©¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼ê¤Ë¿¦¤È¤¤¤¦¤«¹ñ²È»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ´«¤á¤é¤ì¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤Èµ¤·Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¡²è¤Î¡Ö°åÎ¶¡×¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÈþÍÆ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê°å¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½·ÝÇ½³¦¤Ø¤Î¶½Ì£¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Ìðºî¡¡Åö»þ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¹â¹»¤ÎÊ¸²½º×¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢K-POP¤äAKB48¤Î¶Ê¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢»ä¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö»ä¤Ã¤ÆÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤Ç¤â»ä¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¼õ¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç³Ø¼õ¸³¤Ç¤Ï2Ï²¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
2Ï²¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿»õ³ØÉô¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãË»¤·¤«¤Ã¤¿¡×
Ìðºî¡¡¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¸½Ìò¤Î»þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°å³ØÉô¤Î¹ç³Ê¤ÏÌµÍý¤«¤â¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¡¢Ï²¿Í¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À1Ï²ÌÜ¤â¥À¥á¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¡Êì¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö´ü¸Â¤Ï2Ï²¤Þ¤Ç¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¼õ¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÃÏ¸µ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÆ¯¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤·¤«¤â¡ÖÉáÄÌ¤ÎÂç³Ø¤Ë¹Ô¤«¤»¤ë¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¤ª¶â¤Ï½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ØÉô¤òÊÑ¤¨¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç2Ï²¤·¤Æ»õ³ØÉô¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°å³ØÉô¤Ë¤â¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³ØÈñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¹¤®¤Æ¡£»õ³ØÉô¤ÈÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤Æ»õ³ØÉô¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¡¢Æþ¤Ã¤¿»õ²ÊÂç³Ø¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Ìðºî¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãË»¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¹â¹»3Ç¯¤Î¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤Î»î¸³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Û¤ÜËèÆüÊÙ¶¯¡£Ä«¤«¤éÍ¼Êý5»þ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¼ø¶È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Æ¥¹¥ÈÊÙ¶¯¤Ç¤¹¡£
¡¡Æþ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¸å²ù¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼þ¤ê¤ÎÊ¸·Ï¤ÎÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Í§Ã£¤Ï²ÆµÙ¤ß¤â¤¹¤´¤¤Ä¹¤¤¤·¡¢¤Ç¤â»ä¤Ï¥Æ¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÆµÙ¤ß¤âÊÙ¶¯¡£¥Æ¥¹¥È¤â¤¹¤Ã¤´¤¤¸·¤·¤¯¤Æ¡¢Î±Ç¯¤¹¤ë»Ò¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³ØÈñ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤«¤é¤â¡ÖÎ±Ç¯¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡£Î±Ç¯¤·¤¿¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÌðºî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ë¥×¥Æ¥£¥Õ¥ë¥ê¥¨¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¤Í¡£
Ìðºî¡¡¤è¤¯¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ëå¤È°ì½ï¤Ë¸¶½É¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥À¥ó¥¹¤òÌµÎÁ¤Ç½¬¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£µ¤·Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡ÖÃÏ¾å¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤·¤¿¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Í·¤Ó´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤·¤«³èÆ°¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
Ëå¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÌ¾¸Å²°¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø
¡½¡½¤µ¤é¤ËÌðºî¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯¤ËSKE48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
Ìðºî¡¡SKE48¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¾¡¼ê¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¯Ê¹¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¿Æ¤¬¾¡¼ê¤Ë±þÊç¤·¤¿¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈËå¤¬¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎËå¤¬AKB48¤ÈSKE48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¿¤ÀÅö»þ¡¢Ëå¤ÏÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ì¿Í¤ÇÌ¾¸Å²°¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤»¤ë¤³¤È¤òÊì¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ÖÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö¤Ï¤¤¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï»ä¤Î»ñÎÁ¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ëå¤µ¤ó¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë±þÊç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìðºî¤µ¤ó¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ìðºî¡¡ºÇ½é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ä¡¢¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»õÂçÀ¸¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤â³Ø¹»¤Ç½¬¤Ã¤¿¿´ÇÙÁÉÀ¸¤òÈäÏª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿³ºº¤¹¤ëÊý¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÅö»þ¤ÎSKE48·à¾ì¤Î»ÙÇÛ¿Í¤ÎÅòÀõ¡ÊÍÎ¡Ë¤µ¤ó¤È¤¹¤´¤¯ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤¿¤éÂç³Ø¤ò¼¤á¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢SKE48¤Ë8´üÀ¸¤È¤·¤Æ¹ç³Ê¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¤â¤È¤â¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿Ëå¤ÎË¨²Æ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î»þ¤ÎAKB48¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏºÇ½ª¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤éÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Þ¤º¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ìðºî¡¡µ¤¤Þ¤º¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËå¤Ï¤Þ¤ÀÃæ³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¤·¡Ö¼ã¤¤¤«¤éº£ÅÙ¼õ¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ëµã¤¤Ä¤«¤ì¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¹Í¤¨¤ë¤È¤¿¤Ö¤óËå¤Ï±¢¤ÇÉÂ¤ó¤Ç¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ë¨²Æ¤µ¤ó¤âÍâÇ¯¤Ë¤ÏAKB48¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ìðºî¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ìðºî¤µ¤ó¤Ï»õÂçÀ¸¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Ìðºî¡¡¹ç³Ê¤·¤¿»þ¡¢ºÇ½é¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÖÂç³Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤Ç¤·¤¿¡£¹ç³Ê¤Î¼Âà¤â¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÂç³Ø¤ò¼¤á¤ë¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼Âà¤¹¤ë¤«¤É¤Ã¤Á¤«¤À¡£À¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¡¤½¤³¤ÇµÙ³Ø¤¹¤ì¤Ð¤È¤ê¤¢¤¨¤º1Ç¯´Ö¤ÏÍ±Í½¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¡£SKE¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢1Ç¯¸å¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÇ÷¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤¿¤éÂç³Ø¤ò¼¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À»õ²ÊÂç¤ò1Ç¯´ÖµÙ³Ø¤¹¤ë¤Ë¤Ï300Ëü±ß¤â»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£Êì¤Ï¤ª¶â¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ÖÅê»ñ¤À¤Í¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¾ÍèÊÖ¤·¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢µÙ³Ø¤òµö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤«¤éSKE48¤Î·à¾ì¤¬¤¢¤ëÌ¾¸Å²°¤ËÄÌ¤¦¤Ë¤Ï»þ´ÖÅª¤Ë¤â¶âÁ¬Åª¤Ë¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å²¼´Ø·¸¤¬¸·¤·¤¯¡¢ÀèÇÚ¤ÏÇ¯²¼¡Ä¥À¥ó¥¹¤â¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤ÎSKE
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±´ü¤Î8´üÀ¸¤Ï¤«¤Ê¤êÇ¯²¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ìðºî¡¡Æ±´ü¤À¤ÈÁÒÅç°É¼Â¤Á¤ã¤ó¤ÏÅö»þ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¤·¡¢°æ¾åÎÜ²Æ¤Á¤ã¤ó¡¢ÌîÂ¼¼ÂÂå¤Á¤ã¤ó¤È¤ß¤ó¤Ê»ä¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÇ¯²¼¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬SKE48¤ÎÀèÇÚ¤âÇ¯²¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Ë¤â·É¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÆ°¤Î¥Ð¥¹¤ÎÀÊ¤Ç¤â¸åÇÚ¤ÏÊä½õÀÊ¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£SKE¤Ï¾å²¼´Ø·¸¤¬¸·¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤Ê¤É¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¼ÂºÝ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Ìðºî¡¡SKE¤Ï¤¹¤´¤¯ÂÎ°é²ñ·Ï¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥¥ã¥Ô¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥À¥ó¥¹¤â¤½¤³¤½¤³¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï½÷»Ò¥À¥ó¥¹Éô¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ç¡£¤Ä¤é¤¯¤Æ·ë¹½µã¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¤½¤ì¤³¤½Ê¸²½º×¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤·¤«·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤Ï¥À¥ó¥¹·Ð¸³¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£¤·¤«¤â¼ã¤¤»Ò¤Ã¤Æ¤¹¤°¿¶¤êÉÕ¤±¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â»ä¤ÏÁ´Á³³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¾õ¶·¤À¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡©
Ìðºî¡¡·ë¹½½é´ü¤Ç¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤µ¤é¤ËÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡Ò¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤éÀèÇÚ¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà¤«¤éÆÍÁ³ÅÅÏÃ¤¬¡Ä¸½Ìò»õÂçÀ¸¤ÇSKE48¤À¤Ã¤¿ÌðºîÍµªÆà¤¬¸ì¤ë¡È¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë