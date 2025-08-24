¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤éÀèÇÚ¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà¤«¤éÆÍÁ³ÅÅÏÃ¤¬¡Ä¸½Ìò»õÂçÀ¸¤ÇSKE48¤À¤Ã¤¿ÌðºîÍµªÆà¤¬¸ì¤ë¡È¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É
¡Ò¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ä¡¢¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤â¡×2Ï²¤·¤Æ»õ²ÊÂçÆþ³Ø¢ªSKE48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ä¸µ¡È»õ²Ê¥É¥ë¡É¤ÎÌðºîÍµªÆà¤¬¸ì¤ë¡¢¡ÖÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¡×À¸³è¤Î°Õ³°¤Ê»Ï¤Þ¤ê¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¸½ºß¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÆ¯¤¯»õ²Ê°å¤ÎÌðºîÍµªÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢»õÂçÀ¸»þÂå¤ËSKE48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¹ç³Ê¤·¡¢°ì»þ´ü¤Ï»õÂçÀ¸¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤òÎ¾Î©¤·¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£
¡Ú¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë»õ°å¼Ô¤µ¤ó¡Û¸½Ìò»õÂçÀ¸¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆSKE48¤Ç³èÌö¢ª¸½ºß¤ÏÅÔÆâ¶ÐÌ³¤Î»õ²Ê°å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌðºîÍµªÆà¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡SKE48²ÃÆþ¸å¤¹¤°¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Ìðºî¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬µÕ¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£»õÂçÀ¸¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎ¾Î©¤Î¶ìÏ«¤«¤é¡¢SKE48¤òÂ´¶È¤·¤¿ÍýÍ³¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸½Ìò»õ²Ê°å¤ÎÌðºîÍµªÆà¤µ¤ó
¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×»þÂå¡¢¾¾°æ¼îÍýÆà¤«¤éÆÍÁ³¤ÎÅÅÏÃ¤¬¡Ä
¡½¡½Ìðºî¤µ¤ó¤¬ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï2017Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ø°Õ³°¤Ë¥Þ¥ó¥´¡¼¡Ù¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¸¦µæÀ¸¤«¤é¤ÎÂçÈ´Å§¤Ç¤·¤¿¡£
ÌðºîÍµªÆà¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢Ìðºî¡Ë¡¡ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊý¡¹¤ÏÅöÁ³¡¢¤ß¤ó¤Ê¥À¥ó¥¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¶Ê¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¥À¥ó¥¹¤âÍÙ¤ì¤Ê¤¤»ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¤³¤Ê¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤¸¤ã¤¢ÌÀÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤«¤é¡¢¿ô¶Ê¤Î¿¶¤êÆþ¤ì¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÇÅ°Ìë¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÍÙ¤ëºÝ¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤â³Ð¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯²è¼Á¤Î°¤¤DVD¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²è¼Á¤¬°¤¯¤ÆÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡°Æ¤ÎÄê¡¢¶Ê¤Î¿¶¤ê¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤Ë¤ÏÆ°Àþ¤È¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀèÇÚ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¡ÖÍÙ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î»Ò¤¬ÁªÈ´¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤«Îä¤¿¤¤ÌÜÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¡£ÁªÈ´¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤Ê¤êÀº¿ÀÅª¤Ë¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Ìðºî¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤òÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¼«³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¥±¡¼¥¤ò¥ï¥ó¥Û¡¼¥ë¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¹¤´¤¯ÂÀ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½SHOWROOMÇÛ¿®¤Ç¡Ö¤â¤¦¼¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ìðºî¡¡ÇÛ¿®¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÀèÇÚ¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤µ¤ó¤«¤éÆÍÁ³¡¢ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼îÍýÆà¤µ¤ó¤ÏÅÅÏÃ¤Ç¡Ö»ä¤â¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËAKB48¤ÎÁªÈ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿É¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¤è¡×¤È1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê²¼¤ÃÃ¼¤Ë¤â»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼»×¤¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼îÍýÆà¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢»ä¤¬Êø¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»¡ÃÎ¤·¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´°÷¤ò¸«ÅÏ¤¹ÎÏ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½SKE48¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï½ù¡¹¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Ìðºî¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢Æ±´ü¤È¤ÏÁ´Á³´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÇÚ¤È¤É¤¦ÀÜ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£ÀèÇÚÂ¦¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸åÇÚ¤¬¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¤À¤È¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤Ç¤â¸åÇÚ¤¬Æ±¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤êÇ¯¾å¤À¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ¼è¤ê¤Å¤é¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÍÏ¤±¹þ¤ß¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Ìðºî¡¡°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤´¤¯µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼ê»æ¤ÏÁ´Éô¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤¤É¤ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶ìÏ«¤·¤¿ÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿SKE¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡£
Ìðºî¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ïºë¶Ì½Ð¿È¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæÈ×¤Ç¡¢ºë¶Ì½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ò¤È¸À¤º¤Ä¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸À¸³è¤È³èÆ°¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ö¤À¤ó¤À¤óµï¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡½¡½1Ç¯¤ÎµÙ³Ø´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤Þ¤¹¡£SKE¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Ìðºî¡¡¤½¤Î¤È¤¤ËSKE48·à¾ì»ÙÇÛ¿Í¤ÎÅòÀõ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ÖÂçÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Âç³Ø¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÎ¾Î©¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤«¡×¤È°Õ³°¤ÊÄó°Æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÅìµþ¤Î»õ²ÊÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢SKE48¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³èÆ°¼«ÂÎ¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä°®¼ê²ñ¤Î»Å»ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âË»¤·¤¤»þ¤ÏÂç³Ø¤Ë¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤ÆÄÌ³Ø¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤Î·à¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸ø±é¤Î¥ì¥¢¥¥ã¥é¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Åìµþ¤Ç¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤ò1¿Í¤Ç¤ÏÂ³¤±¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎý½¬¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ°·¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤óµï¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¸ø±é¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥¢¥ó¥Á¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡£
¡½¡½ºÇ½ªÅª¤ËSKE48¤ò¼¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Ìðºî¡¡¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÌÜÀþ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë»¤·¤µ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤¢¤È¤ÏÂç³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤ÎÂçÊÑ¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡°®¼ê²ñÃæ¤â¡ÖÌÀÆü¥Æ¥¹¥È¤À¤«¤é¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È°®¼ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤ë¤È¹µ¤¨¼¼¤Ç°Åµ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿°®¼ê¤ò¤·¤Æ¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¸Â³¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¡£À®ÀÓ¤âÍî¤Á¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤â¡Ö¤â¤¦¡¢¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¼¤á¤Þ¤¹¤È±¿±ÄÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÇ¯¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿Ëå¤âAKB48¤òÂ´¶È
¡½¡½¤½¤·¤ÆÌðºî¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¤Î10·î¤ËSKE48¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢Ëå¤ÎË¨²Æ¤µ¤ó¤ÏAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤µ¤ó¤ÏÂ´¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Ìðºî¡¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤ËËå¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢»ä¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëå¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡»ä¤âÆþ¤Ã¤¿¤·¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¿¤ÀËå¤µ¤ó¤âÌðºî¤µ¤ó¤¬Â´¶È¤·¤¿Íâ¡¹Ç¯¤Ë¤ÏÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÎÂ´¶È¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ìðºî¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ëå¤Ï¡¢»ä¤è¤êÁ´Á³¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°Õ³°¤ÈÁ¡ºÙ¤Ç¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ¡¤«¤ì¤¿¤é¤â¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡£»ä¤Ï·ë¹½¡¢¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤À¤«¤éAKB48¤ÎºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¡¢Ëå¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤»¤¤¤Ç´éÌÌËãáã¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ»ä¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ëå¤ÏAKB48¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â´¶È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ìðºî¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¿Í¤ËÌá¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³«Êü´¶¤«¤éÍ·¤Ó¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ìðºî¡¡¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤íµÕ¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤¬ËÜÅö¤Ë·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Ç¯Î¥¤ì¤¿¤»¤¤¤«ÊÙ¶¯¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë¹½³Ú¤·¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½SKE48¤ò¼¤á¤¿¸å¤Ë¡¢SNS¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ìðºî¡¡Á´Á³¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í°ìÈÌ¿Í¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¤¢¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£SKE48»þÂå¤Ë¤Ï¡ÖÌðºî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÀ¶Á¿·Ï¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐÈ±¤òÀ÷¤á¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë¶âÈ±¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ°û¤ß²ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÈà»á¤Ç¤Ê¤¯¤È¤âÃËÀ¤ÈÊâ¤¤¤¿¤é´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤È¡¢°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆ²¡¹¤È°û¤ß²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹ç³ÊÎ¨6³ä¤Î¹ñ²È»î¸³¤â¡¢Ææ¤ÎÍ¾Íµ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿
¡½¡½»õ²Ê°å¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¹ñ²È»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Ìðºî¡¡¹ñ²È»î¸³¤ÏÅö»þ¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï6³ä¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·Íî¤Á¤¿¤éÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢1Ç¯Í½È÷¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»î¸³Á°¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Í§Ã£¤Ï¥ï¡¼¥ï¡¼µã¤»Ï¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¡¡»ä¼«¿È¤â2Ç¯Ï²¿Í¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â1Ç¯µÙ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇSKE48¤Î·Ð¸³¤¬¤¹¤´¤¯Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
Ìðºî¡¡¤â¤·SKE48¤Î³èÆ°¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö»ä¤Ï»õ°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¹ç³Ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤òÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÊÌ¤Ë»õ°å¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¾¤Î¿¦¶È¤À¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËÆæ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¹ñ²È»î¸³2½µ´ÖÁ°¤«¤éYouTube¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¤Í¾Íµ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤¼»Ï¤á¤è¤¦¤È¡£
Ìðºî¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¹ñ²È»î¸³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÈYouTube¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹ñ²È»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤é´é½Ð¤·¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌ¾Á°¤â´é¤âÉú¤»¤Æ¼ó¤«¤é²¼¤ÇÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢ÍµªÆà¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Èµ¤¤Å¤¯Êý¤â¤¤¤Æ¡£¼ó¤«¤é²¼¤Ç¤Ê¤ó¤ÇÊ¬¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¹ñ²È»ñ³Ê¤ËÌµ»ö¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢ÌóÂ«ÄÌ¤ê´é¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍµªÆà¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Þ¤¿²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢YouTube¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢SNS¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆÁ½Å Î¶ÆÁ¡Ë